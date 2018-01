Der er stor opmærksomhed i Liberal Alliances top omkring muligheden for at Villum Christensen (til højre) kan blive partiets første borgmester ved om to år at afløse John Dyrby Paulsen (S). Foto: Lars Krabbe Scanpix

Villum Christensen presset til at gå efter borgmesterposten

Slagelse - 17. januar 2018 kl. 05:49 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sandsynligheden for, at Villum Christensen fra Liberal Alliance kan sætte sig i borgmesterstolen i Slagelse om knap to år, er blevet større end tidligere.

Villum Christensen oplyser til Sjællandske, at han har besluttet sig for ikke at genopstille til Folketinget, hvor han har haft sæde siden 2008. I stedet går han nu efter borgmesterposten i Slagelse.

Han indgik jo efter kommunalvalget indgik den aftale, som betingelse for at støtte John Dyrby Paulsen (S) som borgmester, at han efter to år skulle kunne overtage borgmesterposten fra denne, hvis han ville.

Det har mange tvivlet på nogensinde skulle blive tilfældet, men det er altså rykket nærmere nu.

Medvirkende til Villum Christensens beslutning er, at der kan ventes stor konkurrence om posten, når Liberal Alliance 3. februar skal vælge en spidskandidat i Sjællandskredsen til næste valg til Folketinget. Den plads har Villum Christensen i øjeblikket, men han vil kunne vente konkurrence fra LA-profiler på jagt efter sikre kredse i en tid med vigende tilslutning til partiet på mødet.

Samtidig er der stor opmærksomhed i Liberal Alliance omkring muligheden for at partiet kan få sin første borgmester. Ikke mindst fra partileder Anders Samuelsens side, oplyser Villum Christensen.

- Jeg har derfor valgt at prioritere det kommunale arbejde, siger Villum Christensen.

John Dyrby Paulsen (S) har ingen kommentarer til situationen.