Villum Christensen fortsatte samarbejde med fyret embedsmand

Kort efter, at en jurist i Slagelse Kommune var blevet fyret for illoyalitet, valgte Slagelses nuværende viceborgmester Villum Christensen (LA) at benytte hende som rådgiver. Det skriver Altinget.

Heraf fremgår det også, at kommunens nuværende borgmester, John Dyrby Paulsen (S), ligeledes modtog og læste dokumenter fra den fyrede embedsmand.To eksperter slår fast, at der næppe er noget ulovligt i samarbejdet mellem de to politikere og den fyrede embedsmand. Det er først og fremmest et politisk spørgsmål, om kontakten er kritisabel, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Viceborgmester Villum Christensen bekræfter, at han fastholdt sin kontakt med embedsmanden Iben Brinkland, efter hun var blevet fyret.

- Når jeg har haft dialog med Iben - uanset om hun er ansat eller fyret for illoyalitet - så var det, fordi hun er jurist og var den eneste, der havde overblik over brintsagen, og fordi hun vidste, hvad der skete med sagen i forvaltningen, skriver Villum Christensen i en mail til Altinget.

Kommunalforsker Roger Buch vurderer grundlæggende, at Villum Christensen ser ud til blot at have gjort sit arbejde som oppositionspolitiker.

- Det er selvfølgelig lidt specielt i den her sag, fordi det er en tidligere medarbejder fra kommunen, der har været involveret i en meget problematisk sag. Men hvis man ønsker at benytte sig af den pågældende medarbejders kompetencer, så er man som politiker i sin gode ret til det, siger Roger Buch til Altinget.

Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) har modtaget dokumenter, som den afskedigede embedsmand er medforfatter til, og han benægter heller ikke, at han har været i kontakt med den fyrede embedsmand.

- Det er absurd at have den indgangsvinkel, at Iben, der tilfældigvis er fyret fra Slagelse Kommune, ikke må snakke med nogen, der tilfældigvis er byrådsmedlem i Slagelse Kommune. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, siger John Dyrby Paulsen til Altinget.