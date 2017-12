Villum Christensen blev mødt af vrede demonstranter

Aftalen betyder, at de to deler den næste borgmesterperiode med to år til hver.

Decemberkulden virkede ikke til at påvirke den utilfredse folkemængde, der stod med skilte med tekster som "Hvem bliver grillet af Villum næste gang".

Det var Slagelse-borgeren Jens Wurtz, der arrangerede demonstrationen. Han håbede på, at kunne sprede utilfredsheden blandt borgerne til politikerne, inden de skulle stemme om kommunens fremtid.

- Teateret, man har talt om de sidste fire år, det handler om, at Villum Christensen har haft ballede her i kommunen. Nu går han sammen med Socialdemokratiet, og nu kan de få fire år på samme måde med ustabilitet og mundhuggeri, sagde han.

Pludseligt spredte der sig jubelråb blandt demonstranterne.

I hjørnet af rådhuspladsen trådte den afgående borgmester i Slagelse Kommune, Stén Knuth (V), op.

Og som en anden form for helt, stillede han sig op på en blomsterkumme og modtog folkemængdens taknemmelighed.

- Tusind tak for de sidste fire år. Det har været en fornøjelse at være med, og det er ikke slut endnu. Så, kammerater, tak for nu, og tak fordi i kom, råbte Stén Knuth til et jublende publikum.

Da det kom til selve mødet, hvor kommunens nye borgmester skulle vælges, stoppede dramatikken ikke op.

Afstemningen gik ganske vidst i ro og mag, hvor John Dyrby Poulsen blev valgt som borgmester.

Men da Villum Christensen, der efter planen skal indtage borgmesterposten om to år, tog talerstolen for at forklare baggrunden for konstitueringen, blev han mødt med tilråb fra publikummet. En blandt publikum udvandrede med ordene:

- Det er en børnehave det her.

Roen faldt over salen, og mødet blev opløst. På vej ud fra mødet var Villum Christensen overrasket over utilfredsheden, men mener, at han har handlet retfærdigt.

- Det var udsædvanligt, når der var så mange mennesker. Jeg synes, at det var rimeligt at fortælle, hvad der skete på valgaftenen, så man får baggrunden for det valg, jeg har truffet, som ikke alle synes er rigtigt, sagde han.