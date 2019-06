Villum Christensen vil blandt andet gerne have mere tid til at være med i driften af Vilcon, som han ejer sammen med fru Connie. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Villum Christensen: - Derfor nej til borgmesterpost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Villum Christensen: - Derfor nej til borgmesterpost

Slagelse - 07. juni 2019 kl. 20:16 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når jeg har valgt ikke at gøre brug af muligheden for at blive borgmester, så skyldes det simpelthen, at det er det, som passer bedst til min personlige situation.

Det siger viceborgmester Villum Christensen, (LA), der som omtalt i Sjællandske fredag nu har ophævet den aftale om deling af borgmesterposten, som blev indgået i forbindelse med konstitueringen i 2017.

- Der har jo været tale om en mulighed for mig, og den vælger jeg så nu ikke at gøre brug af. Det gør jeg ikke, fordi det passer mig godt at være udvalgsformand og viceborgmester, og samtidig kunne passe jobbet som statsrevisor. Et job der er det mest interessante, jeg har haft i min karriere, og som jeg er valgt til frem til 2022, siger Villum Christensen, der videre siger, at han ikke er informeret om, at der skulle være indgået en aftale med de konservative om, at dette parti skal have posten fra 2020.

Han tilføjer, at han også gerne vil have mere tid til at tage sig af hoteldriften hjemme på Vilcon ved Sørbymagle. Villum Christensen er vred over, at mange har sagt, blandt andre politisk kommentator Hans Engell, at der var tale om en fup-aftale.

- Det var det jo ikke. Det drejede sig om at komme ud af en politisk fastlåst situation og undgå en lodtrækning om borgmesterposten, siger Villum Christensen.

- Men hvorfor vente med at fortælle om din beslutning til efter valget til Folketinget. Du stillede jo ikke op til genvalg?

- Jeg har bare hele tiden sagt til folk, at jeg først ville melde noget ud efter folketingsvalget, siger Villum Christensen.

- Hvornår besluttede du dig til, at du ikke ville tage borgmesterposten?

- Det er en beslutning, der er modnet undervejs, siger Villum Christensen hertil.

Tidligere borgmester Stén Knuth (V) er ikke overrasket over udmeldingen fra Villum Christensen.

- Før og under kommunalvalgkampen fortalte jeg vælgerne i Slagelse Kommune, at en stemme på Villum Christensen var en stemme på John Dyrby (S) som borgmester. Det viste sig at holde stik, siger Stén Knuth.

Villum Christensen var for seks år siden med til at gøre Stén Knuth til borgmester, men cirka midtvejs i valgperioden, altså for omkring fire år siden, kom de på kollisionskurs. Ikke mindst på spørgsmålet omkring tilslutning til Vestsjællands Brandvæsen, som blev forpurret grundet modstand fra Liberal Alliance.

- Venstre Slagelse arbejder hårdt i Slagelse byråd med vores 10 mandater. Det er en hård kamp og sådan er politik. Når det kommer til personlige forviklinger, så bekymrer det ikke os i det daglige arbejde hos Venstre, da Villum Christensen (LA) sagtens kunne skifte bogstav kombination efter hans navn, uden at det ville have rykket ved hans stemmeafgivning i byrådssalen de sidste fire år, siger Stén Knuth.