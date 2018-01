Villum Christensen (til højre) går efter at afløse John Dyrby Paulsen (S) som borgmester om to år. Foto: Lars Krabbe, Scanpix

Villum C. dropper tinget for at gå efter borgmesterpost

Slagelse - 16. januar 2018 kl. 16:25 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg genopstiller ikke til næste folketingsvalg. Det har jeg orienteret folketingsgruppen om her til eftermiddag.

Det siger folketingsmedlem Villum Christensen fra Liberal Alliance til Sjællandske.

- Jeg kan mærke, at det vil være svært at skulle kæmpe om opstilling og genvalg, når kommunalvalget og konstitueringen artede sig således, at jeg har mulighed for at få borgmesterposten i Slagelse kommune. Det er svært at skulle kæmpe for begge dele. Jeg har derfor valgt at prioritere det kommunale arbejde, siger Villum Christensen.

Der jo efter kommunalvalget indgik den aftale, som betingelse for at støtte John Dyrby Paulsen (S) som borgmester, at han efter to år skulle kunne overtage borgmesterposten fra denne, hvis han ville.

