Villaer uden have skal lokke borgere til Slagelse

- Slagelse er Vestsjællands hovedstad, og vi mærker, at der er en større efterspørgsel efter boliger. Vi har dog endnu ikke boliger, som henvender sig til mennesker, der har brug for en stor bolig, men har for travlt på jobbet til at have tid til haven, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Lokalplanen giver mulighed for, at en potentiel investor kan bygge de nye sokkelvillaer på op til 450 kvadratmeter, hvilket også giver mulighed for at etablere flergenerationsboliger, hvor børn, bedsteforældre og børnebørn bor under samme tag.

I stedet for at de nye villaer kommer til at ligge i hver deres lille have med hæk rundt om, så er det visionen, at de nye boliger kommer til at ligge i en grøn lund, som ejerne således deler med naboen. Her vil der være mulighed for at etablere nyttehaver, legeplads og bænke, hvor man kan nyde solen, hvis der er interesse for det.