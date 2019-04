Vildt der kom så mange

Se billedserie En glad og stolt Sejla Kristiansen ses her i den hvide trøje midt i billedet under lørdagens demonstration på Nytorv. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 06. april 2019 kl. 14:44 Af Helge Wedel

Antallet af deltagere i Slagelse-udgaven på Nytorv af den landsdækkende demonstration i over 50 byer under sloganet »Hvor er der en voksen« overraskede initivativtager og den lokale arrangør 33-årige Sejla Kristiansen.

- Det er vildt, at der er kommet så mange. Jeg er virkelig glad, og jeg tror, at det her gør en forskel, så politikerne får endnu større fokus på, at der mangler voksenhænder til vores børn i institutionerne, sagde en både glad og stolt Sejla Kristiansen til Sjællandske. Hun er netop nu på barsel med sønnen Valdemar og har også en tre-årig datter, så hun har på egen krop mærket udfordringerne med for få voksne. Sejla Kristiansen anslår, at demonstartionen i Slagelse samlede op imod 400 i det sommerlige lørdagsvej.

Slagelse Kommune ligger under alle BUPL's anbefalinger for normeringer i daginstitutionerne.

I kommunen er der i gennemsnit ansat én pædagog til at passe 3,4 børn i alderen nul til to år og én pædagog til at passe i gennemsnit 7,2 børn i alderen tre til fem år.

BUPL anbefaler, at der maksimalt er tre børn i alderen nul til to år og seks børn i alderen tre til fem år per ansat.

38-årige Line Mikkelsen holdt en tale ved demonstrationen, hvor hendes stemme knækkede flere gange, da hun fortalte om de barske vilkår, som børnene udsættes for, når der ikke er nok voksne i institutionerne. I talen blev det samtidig understreget, at det ikke er personalets skyld, for de løber så stærkt, som de overhovedet kan.

- Ja, jeg blev meget rørt, men jeg var samtidig også nervøs, fordi der var kommet så mange. Jeg er ikke rigtig vant til at tale foran så mange, sagde Line Mikkelsen til Sjællandske.

Hun er sikker på, at lørdagens landsdækkende markering gør en forskel.

- Jeg tror, at vi har skrevet danmarkshistorie i dag, så alle nu kan forstå, at der er græsnser for, hvor dårligt vi kan behandle vores børn i institutionerne.