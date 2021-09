Se billedserie Små hundrede dansede løs i Storebæltshallen i to timer søndag, hvor dansen fyldte dem med glæde og lykke. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Vild glad dans i timer

Danseglæde: Små 100 havde søndag betalt for at danse løs i to timer efter anvisning fra Michael Olesen og Morten Kjeldgaard - kendt fra Vild med Dans.

Slagelse - 20. september 2021 kl. 10:51 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Glem de perfekte trin og moves. Dans i stedet løs og mærk glæden.

Sådan lyder opskriften, når Michael Olesen og Morten Kjeldgaard - kendt fra Vild med Dans - turnerer rundt i Danmark. Fra scenen viser de to spændstige dansere selv dansebevægelser til den høje musik, som det heller ikke under normale omstændigheder lader sig gøre at stå stille til.

Det er tilladt at holde pause, men ellers fortsættes der dansende to timer i træk. Hvilket små hundrede gjorde søndag i Storebæltshallen

- To timer?!

- Ja, vi oplever hver eneste gang, at når de to timer er gået, så vil folk rigtig gerne have, at vi kunne fortsætte en time mere. Dansen udløser endorfiner, der giver så meget lykke og glæde i kroppen, at træthed som oftest slet ikke mærkes, lyder forklaringen fra de to dansere kort før dansestart med hindring, skulle det vise sig.

Musikdrama Et knækket stik i musikanlægget i Storebæltshallen udløste drama lige op til starten. Musik kunne der nemlig ikke spilles. Formanden for arrangøren Korsør IF2018 Jeanette Nielsen lykkedes med skyndsomt at få tilkaldt Jacob A. Rasmussen, der har mobildiskoteket All Around. Den erfarne musikmand fik i sidste øjeblik »hul igennem«, så disko- og andre rytmer kunne drøne ud i Storebæltshallen fra højttalerne.

Jeanette Nielsen er ovenud tilfreds med opbakningen til de to dansetimer, der var ment som en tiltrængt fest efter den lange coronanedlukning. Hver deltager havde betalt 185 kroner for at deltage.

Langvejs fra Mange viste sig at være kommet langvejs fra. Helt fra Jylland faktisk.

Korsør IF2018 har i følge Jeanette Nielsen lykkedes med at komme gennem corona, uden der er medlemmer, som har meldt sig ud. Lige nu oplever idrætsforeningen medlemsfremgang, så de i dag er 125 medlemmer.