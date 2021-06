Se billedserie Siden den 26. maj har Netto her på Korsgade i Slagelse haft en kasse stående, hvori kunder anonymt har kunnet donere langtidsholdbare varer som blandt andet konserves eller nonfood-varer - for eksempel et par bløde strømper - til byens varmestue. Den lokale nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse«, der står bag initiativet, vurderer allerede, at det har været en stor succes. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vil udbrede succes: Kunder donerer mange varer til varmestue-kasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil udbrede succes: Kunder donerer mange varer til varmestue-kasse

Siden kunder i en lokal Netto i Slagelse har haft kunnet donere deres varer i en særligt opsat kasse til byens varmestue, er donationerne strømmet ind. Nu vil initiativtagerne derfor forsøge at udbrede idéen til flere dagligvarebutikker og varehuse.

Slagelse - 16. juni 2021 kl. 14:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Kunne du finde på at købe noget til en hjemløs? I Slagelse vil flere øjensynligt svare »ja« til det spørgsmål. For her har den lokale Netto-butik på Korsgade siden den 26. maj haft en kasse stående, hvori kunder anonymt har kunnet donere langtidsholdbare varer som blandt andet konserves eller nonfood-varer - for eksempel et par bløde strømper - til byens varmestue.

Og initiativet, der er søsat af den lokale nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse«, er gået så godt, at man nu ønsker at udvide det.

Det fortæller organisationens generalsekretær, Simon Hald Corvinius-Kristensen, til Sjællandske.

- Vi er simpelthen så glade for, at man har taget så godt imod vores tiltag. Eftersom det har vist sig at være en succes allerede med kassen i Netto, vil vi nu prøve at udbrede det til flere nærliggende dagligvarebutikker og varehuse, forklarer han.

Øget travlhed - Det afgørende er, at der er frivillige, der kan aflevere kassens indhold i et fast interval, uddyber Simon Hald Corvinius-Kristensen.

Cirka én gang om ugen bliver kassen nemlig tømt, hvorefter indholdet afleveres i Kirkens Korshærs varmestue på Søndre Stationsvej, hvor personalet deler det ud til byens hjemløse.

Og her gør selv de små donationer en stor forskel.

Under hele coronakrisen har varmestuen i Slagelse nemlig oplevet øget travlhed. Og i øjeblikket tager man imod mange nye brugere, som personalet ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Det fortæller den daglige leder, Hanne Pedersen.

- Desværre ser vi også, at det er relativt unge mennesker, har hun tidligere forklaret til Sjællandske, da den nye kasse i Netto-butikken første gang blev omtalt.

»Der skal ikke ret meget til for at skabe lidt glæde«

De hjemløse og udsatte, der opsøger eller bliver visiteret til varmestuen, kommer der for at få mad og hjælp til at komme videre i livet.

Indholdet fra kassen fungerer derfor som et ekstra supplement til det, varmestuen allerede tilbyder.

- Med et liv på gaden er mange ting rigtig svære, og der skal derfor ikke ret meget til for at skabe lidt glæde, vurderer Hanne Pedersen.

Cirka én gang om ugen bliver kassen tømt af frivillige, hvorefter indholdet afleveres i Kirkens Korshærs varmestue på Søndre Stationsvej, hvor personalet deler det ud til byens hjemløse. Privatfoto

- Og så er en pose chips for eksempel jo med til at skabe lidt hygge i et liv, der ofte er præget af meget kaos og uro, uddyber den daglige leder af varmestuen, som ofte har besøg af helt op til 60 brugere om dagen. Det er flere end for bare få år siden.

Frivillige gør en forskel I Slagelse Kommune steg antallet af hjemløse nemlig fra 147 til 170 personer fra 2016 til 2019, som er de seneste opgjorte tal fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, red.). Dermed placerede kommunen sig som den kommune i Region Sjælland, der har allerflest hjemløse.

For 47-årige Lars Palm, der er en af de frivillige, der hjælper med at tømme kassens indhold i faste intervaller, betyder det derfor noget at kunne gøre en forskel.

Første gang, han afleverede indholdet, så han med egne øjne, hvordan det blev modtaget i varmestuen:

- De blev helt vildt glade. Det var tydeligt. Og det er jo altid rart at opleve, når andre bliver glade, fortæller Lars Palm, der er førtidspensionist på grund af diagnosen sarkoidose.

Det er er en betændelsestilstand og sygdom i immunsystemet, som i hans tilfælde er kronisk, og som har ført til granulomer, altså små knuder, i lungerne.

Alle kan melde sig Siden 2003 har Lars Palm, der selv bor i Slagelse, derfor udført forskelligt frivilligt arbejde i det begrænsede omfang, han er i stand til.

- At tømme en kasse og aflevere indholdet kræver jo heldigvis ikke ret meget, konstaterer Lars Palm, der nåede at notere sig, at varer som pasta, nudler, kiks og tandpasta var nogle af de ting, der gik igen, da han tømte kassen sidst.

- Det er selv de små ting, der betyder noget i denne her sammenhæng. Så det er fedt at opleve, at folk ønsker at donere deres varer - selv hvis det »bare« er en pakke med kiks, fastslår han.

Ifølge organisationen »Sammen om Slagelse« bliver der behov for flere frivillige til at afhente de donerede varer, hvis konceptet udvides. Alle, der har lyst, kan melde sig, lyder det.