Anne Marie Valentin tilbyder et lokalt internet-forum, hvor berørte personer i Slagelse Kommune bl.a. kan tale om de følelsesmæssige reaktioner på situationen som følge af corona-krisen på arbejdsmarkedet. Hun kan kontaktes på Facebook-siden: »Talerummet« eller på mail: amv@intojob.dk. Foto: Helle Moos

Vil støtte fyrede medarbejdere

Slagelse - 27. april 2020 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du mistet dit job - eller frygter du for det i denne corona-tid? Og savner du nogen at snakke med om det? Så tilbyder karriererådgiver Anne Marie Valentin fra Skælskør at hjælpe.

Det sker igennem projekt »Talerummet - Akutafdelingen«, hvor der tales om reaktioner og følelser i forbindelse med opsigelser - eller frygten for at blive opsagt - forårsaget af

corona-krisen. Kommunikationen foregår primært på nettet via en nyoprettet Facebook-gruppe, men kan også ske pr. telefon.

- Mange oplever måske en følelse af skyld, skam, frygt og handlingslammelse, og jeg vil forsøge at hjælpe med at få den enkelte til at fastholde sin arbejdsidentitet. Blandt andet gennem planlægning af fremtidig jobsøgning, hvor arbejdsmarkedet kan se helt anderledes ud, siger Anne Marie Valentin.

Blandt de emner, som tages op, er naturlige reaktioner på en opsigelse, forventelige reaktioner i krisesituationer og hvordan deltagerne lettere kan forberede sig til deres fremtid, når de forstår, at de reagerer naturligt.

- Desuden vil brugerne selv have mulighed for at foreslå emner, siger hun.

Anne Marie Valentin har blandt andet skrevet bogen »Tak for din ansøgning - vi har valgt at gå videre med en anden«, og hun har mere end ti års erfaring som karriererådgiver.

- Jeg har særligt fokus på det mentale, som er hele udgangspunktet for, hvordan mennesker tackler deres aktuelle - eller frygtede - opsigelse.

I praksis foregår hjælpen gennem et online-forum, et såkaldt »webinar« (seminar/kursus på nettet) og gennem telefonkonsultationer.

Alle opsagte i Slagelse Kommune inviteres til at være medlemmer af Facebook-gruppen »Talerummet«.

- Jeg vil være til rådighed i en chat-funktion halvanden time hver dag, hvor medlemmer og andre i målgruppen kan stille spørgsmål og få konkrete svar foruden besvarelser på webinarer. Webinarer lægges ud i gruppen, så de kan genhøres af alle, forklarer Anne Marie Valentin.

Projektet er netop startet og forventes at vare i omkring to måneder.

Det er gratis at deltage, og projektet er muliggjort gennem Velliv Foreningen, som på landsplan har doneret 10 millioner kroner til akutpuljen.