Vil spore smittespredning: Borgere med anden etnisk baggrund end dansk tilbydes gratis antistoftest

For at opnå viden om smittespredning af Covid-19 tilbydes beboere af anden etnisk herkomst end dansk - med adresse i Ringparken i Slagelse - nu en antistoftest.

For at opnå viden om smittespredning af Covid-19 tilbydes beboere fra boligområdet Ringparken en gratis antistoftest. Tilbuddet er en del af forskningsprojektet »Vi tester Danmark«, og fokus er på beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

Slagelse - 06. januar 2021 kl. 08:50 Af Fleur Sativa

Er du særligt udsat for at blive smittet med Covid-19, hvis du hedder Mohammed i stedet for Mads? Spørgsmålet har været drøftet efterhånden længe. Men faktum er, at personer med anden etnisk baggrund end dansk fylder mange af sengene på sygehusenes corona-afsnit.

Og nu tilbydes netop denne gruppe af beboere fra Ringparken i Slagelse en gratis antistoftest for at blive klogere på smittespredningen.

Det sker på søndag fra klokken 10 til 17 som en del af det store nationale forskningsprojekt »Vi tester Danmark«, som en række eksperter og Statens Serum Institut (SSI) står bag.

- Med denne del af projektet forventer vi at opnå ny viden om smittespredning blandt sårbare grupper, og dermed viden om, hvordan vi fremover bedst muligt beskytter disse grupper af borgere i Danmark. Det er vigtigt for vores samlede håndtering af epidemien, siger overlæge Robert Skov fra SSI ifølge en pressemeddelelse.

Vil vide mere Statens Serum Institut har flere gange siden den verdensomfattende epidemis start opgjort, hvor høj en andel af corona-smittede i Danmark, der er danskere med ikke-vestlig baggrund.

I maj udgjorde gruppen ifølge SSI således 18 procent af de smittede, mens det tal i oktober var steget til 26 procent. Det, selv om gruppen kun udgør cirka ni procent af befolkningen.

Noman Malik er daglig leder af beboerhuset Nordhuset i Ringparken og har været med til koordinere og takke ja til besøget fra forskningsgruppen bag »Vi tester Danmark«.

Interessen for at få testet beboerne i boligområet skyldes flere ting, forklarer han. Men først og fremmest handler interessen om en lyst til at blive klogere:

En blodprøve kan vise, om en person har dannet antistoffer mod coronavirus og altså har været smittet.

- Det er fedt, at man kan være en del af et større forskningsprojekt. Også fordi der ikke tidligere har været undersøgt ret meget omkring boligområder, siger Noman Malik.

Et mere præcist billede - Vi er interesserede i at se, hvordan corona agerer i et område som Ringparken, hvor der bor så mange mennesker. Og så bliver det spændende at se, hvor mange der har været smittet, uddyber lederen af beboerhuset, der normalt er et samlingspunkt for flere beboere i Ringparken.

Ifølge Noman Malik har der løbende siden epidemiens start været iværksat initiativer, der har haft til formål at oplyse beboerne om Covid-19 og bremse smittespredning i boligområdet.

Her har nemlig været konstateret flere tilfælde af smitte med virussen.

"Hvis vi kan se, at smitten har været høj, så skal vi måske se på, om vi skal igangsætte flere initiativer i den kommende tid (...)"

- Antistoftesten ser jeg derfor samtidig som et tilbud til beboerne. Der er mange, der har den opfattelse, at de har været smittet i løbet af foråret, hvor man ikke kunne blive testet, men hvor de har været syge. Med antistoftestene kan vi få et mere præcist billede af, hvor stor smittespredningen har været, forklarer Noman Malik.

- Hvis vi kan se, at smitten har været høj, så skal vi måske se på, om vi skal igangsætte flere initiativer i den kommende tid for at oplyse mere eller ændre en adfærd. Og hvis vi kan se, at smitten ikke har været høj, så er det en bekræftelse i, at de initiativer, vi har iværksat, har virket, uddyber han.

Fase 2 Besøget i Ringparken er en del af Vi tester Danmark Projektets fase 2.

I første fase udfyldte 474.000 borgere på landsplan et spørgeskema, ligesom 322.000 af disse udførte en antistoftest, som de kunne få sendt hjem til sig.

Her viser de første analyser fra undersøgelsen, at knap en procent af de borgere, der har sendt svar på antistoftesten, har antistoffer mod Covid-19.

Ifølge Statens Serum Insitut hjælper svarene med at afklare en række vigtige spørgsmål om corona-epidemien i Danmark.

Tager flere måneder Forskerne, der er en del af projektgruppen, vil derfor se på forskellige aspekter af sygdommen. Herunder hvilke symptomer, der er hyppigst, risikofaktorer for at få Covid-19 og eventuelle senfølger af infektionen.

- Arbejdet med at analysere de mange svar er kun lige begyndt, og det vil tage flere måneder, inden de endelige resultater af undersøgelsen er klar, oplyser SSI i den udsendte pressemeddelelse.

Indtil nu er også over 500 brugere og ansatte, som er tilknyttet herberger og væresteder i de større danske byer, blevet tilbudt en test. I løbet af de næste måneder følger også tilbud om test til beboere og ansatte på plejehjem og botilbud.

FAKTA Projektet ”Vi Tester Danmark” er et samarbejde mellem SSI, Kommunernes Landsorganisation og Regionerne med støtte fra interesseorganisationer. Der deltager en række eksperter fra SSI, Universiteterne og Regionerne.

I fase 1 af Vi Tester Danmark Projektet udfyldte 474.000 borgere et spørgskema, hvoraf 322.000 også har udført og svaret på en COVID-19 antistoftest, som blev sendt hjem til respondenterne.

Fase 2 af projektet finansieres af Trygfonden og Helsefonden. Her tilbydes antistoftesten til sårbare grupper i samfundet.

Formålet er at opnå viden om smittespredning af COVID-19.







Kilde: Statens Serum Institut (SSI)