Se billedserie Korsør er nu også i lighed med mange andre byer på vej til at få en materialeplads med op mod 40 forskellige materialer til brug for hus- og havearbejde.

Vil genbo igen forsinke ny plads i årevis?

Politikerne har godkendt, at der udarbejdes lokalplan for en ny materialeplads ved den kommende nye genbrugsplads og haveaffaldsplads ved Korsør Renseanlæg. Pladsen opføres af firmaet Materialepladsen A/S, der køber jorden af Jørgen Damgaard. Naboklage forsinkede genbrugspladsen med flere år. Spørgsmålet er, om det sker igen.

Flere og flere byer har pladser med omkring 40 forskellige materialer, som sten, grus, jord, flis etc, som private og firmaer selv kan hente. Ved indkørsel bliver bil og trailer vejet. Ligeså ved udkørsel, så der betales nøjagtig for det antal kilo materiale, der er læsset. Siden 2016 har der været en plads ved genbrugspladsen i Skovsø i Slagelse. Nu ser Korsør også ud til at få en.

Politikerne i miljø, plan og landdistriktsudvalget har godkendt, at der udarbejdes en lokalplan for en 9000 kvadratmeter stor plads med cirka 40 båse med forskellige materialer på marken til højre for vejen ned til Korsør Renseanlæg og foran den kommende haveaffaldsplads. Det er firmaet Materialepladsen A/S, der vil drive pladsen. I forvejen har de pladser i Næstved, Ringsted og Roskilde. I alt køber de 10.000 kvadratmeter jord af Jørgen Damgaard, som også har solgt de arealer, hvor anlæggelsen af Korsørs nye genbrugsplads og haveaffaldsplads omkring Korsør Renseanlæg er i fuld gang.

Advaret om genbo Firmaet Materialepladsen A/S er ifølge Sjællandskes oplysninger allerede advaret om en genbo, der med en klage til Planklagenævnet lykkedes med at forsinke byggeriet af den nye genbrugsplads og haveaffaldsplads med over to år, fordi ventetiden på at få afgjort klager er så lang.

Fast belægning Pladsen bliver med delvis fast belægning forsynet med betonelementer, der danner båse med de forskellige materialer. Hertil bygges der halvtagskonstruktion til fugtfølsomme materiale som flis, bark og plantemuld. Der kommer brovægt, og der vil være adgang til en minilæsser på pladsen, hvor planen er at lade et mindre voldanlæg dække for betonelementer udefra.

8000 årlige kunder Materialepladsen A/S oplyser med erfaringer fra de øvrige pladser, at den årlige kundemængde efter tre år ventes at være op til 8000. De fleste private kunder.

Erfaringen er, at der er stor variation i mængden af kunder fra dag til dag, ligesom der er stor forskel på sommer og vinter. Mere end 50% af kunderne på en materialeplads har samtidig benyttet genbrugspladsen eller haveaffaldspladsen. Antallet af kunder vil være mindre end 1/20 af antallet af kunder til genbrugspladsen og haveaffaldspladsen. Der er få kunder før kl. 7 og stort set ingen kunder efter kl. 22.

Støvdannelse Op til to lastvogne om dagen kommer med leverancer, men nogen dage kommer slet ingen. Støvdannelse vil forekomme ved aflæsning af granit og stenmel, men det ventes ifølge Materialepladsen A/S at være meget lokalt i en radius af 10 meter afhængig af vind- og vejrforhold.

Trafik, støj og støv Kommunens administration noterer, at forhold omkring trafik, støj og støv skal belyses, da der er flere boliger og en haveforening i nærheden af materialepladsen.