Se billedserie På mandag afholder lokalpolitiet i Slagelse et informationsmøde om jobbet som politibetjent eller politikadet - og det foregår på politistationen i Slagelse mellem klokken 19-21.

Vil du være politibetjent eller kadet?

Slagelse - 14. marts 2018 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du overvejer muligheden for en karriere i politiet, så er lige nu et rigtig godt tidspunkt. Der er mangel på folk - og mandag aften afholdes et stort informationsmøde hos politiet i Slagelse. - Såfremt du kommer igennem optagelsesprøverne, så er du faktisk sikret et job. Og dertil hører en tjenestemandsansættelse med tilhørende pension, oplyser uddannelsesleder Peder Bo Larsen fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi til Sjællandske.

Politiets personalebehov er i disse år noget større en normalt, idet meget store årgange nærmer sig pensionen samtidig med, at der generelt er brug for flere politibetjente og politikadetter.

Mødet i Slagelse er det første af i alt fem informationsmøder, som finder sted i hele Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds.

På mødet vil vejledere orientere om politiuddannelserne og de forskellige støttetiltag, der tilbydes unge, der ønsker en fremtid i politiet.

- Når vi sender de unge aspiranter til optagelsesprøve, så vil vi jo helst have, at de også består, siger uddannelsesvejlederen.

Der findes en mentorordning og politiets løbeklub, som hver især ruster aspiranternes sproglige og fysiske færdigheder.

- Løbeklubben har blandt andet bidraget til, at størstedelen af vores nyansatte politibetjente har rødder i lokalsamfundet, oplyser Peder Bo Larsen.

En opgørelse viser, at ud af 75 ansættelser havde de 50 en lokal forankring.

Før man kan komme ind på politi- eller kadetskolen, skal man først bestå en række prøver - både fysiske og mundtlige/skriftlige. Det er noget, som ofte strækker sig over flere måneder, hvor man bliver indkaldt til næste prøve, såfremt men består den første. Tidligere var der strenge krav om minimumshøjde til betjente. I dag er højden mest vejledende: For mænd er den mindst 172 centimeter og for kvinder 164 eller højere. Fire gange årligt starter nye elever på politiskolen, og uddannelsen er delt op i tre moduler af otte måneder: Først otte måneder på politiskolen, så otte måneder i praktik - og til sidst otte måneder på skolebænken.

For de nye kadetter er det samlede forløb blot seks måneder - men de har så heller ikke nær samme beføjelser som en politibetjent.

Til gengæld er startlønnen for de to uddannelser ikke så langt fra hinanden: Cirka 24.000 kroner pr. mdr. plus tillæg for en betjent - og cirka 22.000 pr. måned for en kadet.

I erkendelse af at de fleste unge i dag ikke læser trykte aviser, men i stedet færdes på sociale medier, har politiet også sat ind på denne front:

- Du kan deltage i politiets »Live-chat« på Facebook onsdag den 14. marts klokken 19.00, hvor Rigspolitiet sender direkte fra Næstved Politigård. Her vil politibetjent Anders R. Hansen og politikadet Katrine H. Hansen svare på dine spørgsmål om politiuddannelserne, oplyser politiet.