- Jeg er stolt over, at badekarret nu er blevet et lille monument i Cirkusland, siger Bubber. Privatfoto

Vil du med en tur i Bubbers badekar?

For at takke Bubber for de mange års samarbejde er det ikoniske badekar i år blevet sat op i Cirkusland, så alle parkens gæster kan se det.

- Det er jo en æra og det som startede hele min karriere, så selvfølgelig er jeg stolt over, at det nu er blevet til et lille monument i Cirkusland. Det er sjovt at se badekarret igen, specielt nu hvor jeg er vendt tilbage som sprechstallmeister efter så mange års pause - tænk at der er blevet passet på det i alle de år.