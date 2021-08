7500 medarbejdere tilbydes influenzavaccine. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil bruge over en million på vaccine til 7500 ansatte

Slagelse - 25. august 2021 kl. 07:00

Af Carsten Lysdal

SLAGELSE: I 2020 tilbød regeringen i lyset af situation med Covid-19 social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko at blive vaccineret gratis mod influenza.

Dette skete både for at beskytte borgere og patienter mod influenza, men også for at understøtte modstandsdygtigheden i sundheds- og plejesektoren. Som udgangspunkt vil regeringen ikke tilbyde en sådan vaccinationsordning igen, ligesom tilbuddet heller ikke omfatter alle de kommunale faggrupper.

I Slagelse Kommune er et enigt økonomiudvalg imidlertid med på, at samtlige ansatte i kommunen skal vaccineres. I hvert fald skal de tilbydes en vaccine mod influenza.

- Det vil være en gevinst. Vi vil både se et generelt lavere sygefravær, samtidig med at man får nogle bedre arbejdsdage, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Kan lægge stort pres

Det vil koste rundt regnet 1,3 millioner kroner, hvis samtlige 7500 medarbejdere i Slagelse Kommune tager imod. En udgift, der er omkostningen værd.

Et udbrud af Covid-19 samtidig med et udbrud af influenza ventes nemlig potentielt at lægge et stort pres på de kommunale områder. Særligt for medarbejdere i områder med meget borgerkontakt.

Kommunen kan i så fald risikere frafald i personalegrupperne hen over efteråret og vinteren, hvis personale hjemsendes med symptomer og for visses vedkommende skal testes for Covid-19, inden de kan vende tilbage til job igen. Det sker, fordi symptomerne ved influenza og coronavirus er meget ens.

»En vaccination mod influenza kan reducere sådanne situationer. Samtidig vil en vaccination reducere antallet af sygemeldinger i organisationen som følge af normal influenza,« lyder det fra kommunens forvaltning.

Der lægges op til at tilbyde alle medarbejdere en gratis vaccination mod influenza i løbet af efteråret.

Den konkrete gennemførsel af et frivilligt vaccinationsprogram afhænger af valget af leverandør. Typisk vil det ske ved, at medarbejderen modtager en voucher eller oprettes i et system, og medarbejderen derefter møder op hos leverandøren eller dennes lokale samarbejdspartnere for at blive vaccineret.