Se billedserie 22-årige Nikolai Fabian og 19-årige Sabina Hemmingsen hjælper med at lave smykker. Foto: Anders Ole Olesen

Vikingerne viste rundt på Trelleborg

Slagelse - 30. marts 2018 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Niklas Asp Nielsen

Flere familier havde trodset den bidende kulde, da vikingeborgen Trelleborg slog portene op i påskedagene.

Der var flere aktiviteter rundt i de forskellige vikingehuse, hvor både fastansatte og frivillige var trukket i smykker, uld og hør.

Familien Jessen, en familie på fire, havde fundet sig til rette med en ældre viking, der var i gang med at lave fladbrød.

5-årige Freja Jessen, den anden yngste i familien, havde fingrene smurt ind i »vikingedej«, da hun lavede fladbrød på den gammeldags måde.

Og det var ikke første gang, familien vender tilbage til vikingetiden.

- Det er altid sjovt at opleve Trelleborg, især fordi de gør så meget ud af det. Man føler jo nærmest, man er tilbage i vikingetiden. Det er anden gang, vi er her, siger faderen til Freja, Andreas Jessen.

Og efter ti minutter på bålet kunne Freja Jessen så smage på sit hjemmebagte »vikingebrød«.

På Trelleborg er der tale om en flok sande vikinger. Flere af dem overnatter i husene godt pakket ind i uldtæpper og i bålets flammer, men det generer dem ikke.

- Kulden bider selvfølgelig lige nu, men det er super hyggeligt at sove herude, og vi har det rigtig godt sammen, plus vi har en stor interesse for vikingetiden, fortæller arkæolog, Patrick Olofsen.

Den unge viking har akkumuleret en stor viden om vikingetiden, og han fortæller glædeligt om en tid, som vi danskere forbinder med store hjelme og erobringer.

- Jeg elsker at nørde den her del af historien, så det er kun fedt at kunne få lov at formidle det.

Og det var ikke kun rundt om bålet, de forskellige gæster var samlet.

Hos smeden blev der hamret løs, da der blev lavet smykker. En af de unge mennesker, der var i gang med at lave sig et nyt halssmykke, var Jonas Olsen.

- Jeg er meget interesseret i vikingetiden, så det er super sjovt at komme her, så nu laver jeg mig et smykke, jeg kan tage med hjem, fortæller Jonas Olsen, der var afsted med sin mormor.