Vikingeborgen Trelleborg har også lært noget af corona-krise

Slagelse - 18. juli 2020

- Sådan her måtte det sådan set gerne være hvert år.

Sagt af Anne-Christine Larsen, leder af vikingeborgen Trelleborg, mens hun skuer ud over engen foran det karakteristiske langhus. Her finder man langtfra det mylder af folk og telte, som der plejer at være i denne uge på Trelleborg, hvor vikingefestivalen med op mod 12.000 besøgende plejer at finde sted.

Istedet er der kun en lille gruppe telte, og der er rigtig god plads til, at vikingekrigerne fra gruppen Ulfhednir kan vise deres kampkunst under ledelse af Christoffer Cold-Ravnkilde.

Det følges af et interesseret publikum, der sidder med pæn afstand til hinanden, og efter at krigerne er færdige med deres kamp er det tid til, at interesserede blandt publikum kan få krigertræning og få demonstreret våben.

Aktivitet i længere periode Corona er årsagen til, at der ikke er så mange samlet som tidligere, og det er Anne-Christine Larsen som nævnt bestemt ikke utilfreds med.

- Vi har jo måttet sige til de frivillige, at de må komme i mindre grupper fordelt over seks uger. Istedet for kun at være her ved vikingefestivalen og så i weekenderne. Det har vist sig at være godt, og det er noget vi vil gøre igen næste år, hvor vi dog håber på at kunne holde en vikingefestival, som jo også har deltagelse af mange krigere udefra, fortæller Anne-Christine Larsen.

Hun satser i det hele taget på, at man i et længere tidsrum af sæsonen skal kunne opleve et Trelleborg med masser af aktiviteter.

Udbygning forude I 2022 regner man med, at den planlagte rekonstruktion af en del af den oprindelige vold vil stå klar.

- Det er der penge til, og til den tid vil der helt sikkert skulle være aktiviteter i en længere periode. Desværre har vi dog endnu ikke fået fondsmidler til at kunne opføre de planlagte langhuse, siger Anne-Christine Larsen.

Hun kan melde om stigende besøgstal dag for dag i denne tid. Torsdag var der således omkring 900 besøgende, men 2020 bliver dog ikke noget rekordår besøgsmæssigt på grund af coronakrisen.

Billetpriserne er kun på det halve af, hvad de plejer at være under vikingefestivalen. Nemlig 50 kroner for voksne, mens børn kommer gratis ind. De kan så til gengæld købe armbånd til aktiviteter. Enten et lille til 75 kroner eller et stort til 150 kroner.

Aktiviteterne fortsætter frem til og med søndag 9. august. Hver dag fra klokken 10-16 undtagen mandag, hvor der er lukket, fordi der er skiftedag for vikingerne.