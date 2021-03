Se billedserie Det ligner en almindelig forberedelse til en ny sæson, men almindelig bliver den næppe. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vikingeborg åbner med lukket udstilling

Slagelse - 11. marts 2021

De er i fuld gang med at forberede den kommende sæson på vikingeborgen Trelleborg ved Slagfelse. Skærtorsdag, 1. april, åbner vikingetiden igen for publikum, og som det tegner nu, bliver det med en række forholdsregler for at begrænse coronasmitte.

- Vi må åbne toiletter, café og butik, men folk må ikke blive indenfor, og udstillingen skal være lukket. Vi skal tjekke, at gæsterne har en negativ coronatest, og det er vi ved at få på plads nu. Også hvad vi skal gøre, hvis der er nogle, der ikke har en test, og bliver rigtig sure. Så skal vi bortvise dem, forklarer museumschef Anne-Christine Frank Larsen.

Rundvisningerne på det store område med borgresterne vil også ændre karakter. De bliver gennemført hver time, for på hver tur må der kun deltage fire personer sammen med guiden.

Sidste år blev den meget populære vikingefestival i juli aflyst. Den blev erstattet af muligheden for at komme på vikingesommer i mindre grupper, og sådan kan det også gå i år, hvor omkring 800 allerede har meldt sig til festivalen.

- Normalt kommer der 1200 til vikingefestivalen, så mange af dem, der havde meldt sig sidste år, tog vi ind en uge ad gangen.

Publikum fik set forskellige håndværk, og vikingerne havde tid til at tale med alle. Vi håber stadigvæk også at kunne holde festivalen i år, men vi sætter sikkerheden højt, og jeg tror i hvert fald ikke, vi får lov til at være 1200, men det er også okay med færre, siger Anne-Christine Frank Larsen

Sidste år faldt antallet af gæster på vikingeborgen fra de normale 75.000 til godt 48.000. Økonomien var anstrengt, men siden har Trelleborg både fået andel i statslige og kommunale hjælpepakker.