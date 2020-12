Se billedserie Der er gang i opvarmningen på torsdagens hold af udemotionister.

Vigtigt at holde fast i de gode takter

Slagelse - 18. december 2020 kl. 09:26 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Skyerne hænger tungt, og støvregnen falder let, da de fem kvinder lægger rygsækken fra sig på græsset. I rask tempo har de travet fra Rådmandscentret til den grønne plet, hvor dagens udemotion skal foregå, og de er klar - trods det grå og fugtige vejr.

- Risengrød er frem, pebernødder til venstre, andesteg til venstre og klejner til højre, siger Sofie Mygind. Hun er aktivitetsmedarbejder i Rådmandscentret, og hun har, på linje med sine kolleager i centret, hårde odds for tiden, for mange af de aktiviteter, som hun sædvanligvis står for, er lukket ned i folkesundhedens navn.

Men udemotion er både muligt, legalt og populært, og både krop og hjerne kan sagtens blive udfordret under åben himmel.

Og her kommer førnævnte juledelikatesser i spil, for mens Sofie Myging i flæng nævner risengrød, pebernødder, andesteg og klejner, forsøger de fem kvinder at huske, hvad der nu var frem, tilbage, til venstre og til højre - og langt de fleste gange makker kroppen ret hos dagens motionister, og når den ikke gør, fremkalder det i stedet et smil og et grin.

I teorien er de i gang med en omgang SMART-træning, som er et koncept udtænkt af DGI, og som er træning af hjernen og som styrker både indlæring, hukommelse og koordination.

Mens Sofie Mygind har udkommanderet kvinderne til henholdsvis armbøjninger og træning af triceps ved den nærmeste bænk, fortæller hun om de sidste mange måneder på Rådmandscentret, hvor ikke meget har været, som det plejer.

- Alt der foregår indendørs er aflyst, så udemotion er en af de eneste muligheder for at holde lidt fast i både noget aktivt og socialt, siger Sofie Mygind, der i tider uden corona, også står i spidsen for en aktivitetscafé for senhjerneskadede, et malehold samt indendørs SMART- træning.

Normalt havde vi kun et torsdagshold med udemotion, men nu har vi udvidet med et mandagshold, og der er dage, hvor der dukker op 17 mennesker op, siger Sofie Mygind.

Denne torsdag morgen er der ingen mænd at skimte på holdet, men de fem kvinder giver den til gengæld gas på grønsværen.

To og to er de i gang med at tælle til tre, hvor de indbyrdes skiftes til at sige et tal - men efter kort tid bliver tallene skiftet ud med hver deres øvelse, og pludselig er det ret udfordrende at tælle til tre, hvilket undertegnede gerne bevidner.

- Det er en god måde at se nogle mennesker, at få rørt sig, og så bliver man bare i godt humør af at komme ud i den friske luft, uanset hvordan vejret er, siger Anne- Grethe Jensen, der har været fast på holdet gennem et par år.

Mens kvinderne fortsætter deres træning i regnen, kryber denne artikels skribent i ly i Rådmandscentret café, hvor der er gang i køkkenet.

- Alt er lukket ned, men vi har fået lov at lave mad til de beboere i lejlighederne i Rådmandshaven, der plejer at spise hos os, siger Ulla Ingemann. Hun er daglig leder af centret, og hun har sammen med sine medarbejdere været tvunget til at tænke kreativt i året, der blev identisk med en virus.

- Britt Winberg, som er en af vores aktivitetsmedarbejdere, har organiseret en nissejagt, hvor hun hver dag hænger en nisse op et sted i enten centret eller i Rådmandshaven, som hver har et bogstav på maven. Meningen er, at alle så hver især kan gå på nissejagt, og på den måde både have en anledning til at gå ud og samtidig få rørt sig lidt, siger Ulla Ingemann. Udendørs er der tilsvarende mulighed for at gå på jagt efter tal og på den måde få pladen fuld til et alternativt bankospil sammen men hver for sig.

- De fleste synes selvfølgelig, at det er rigtig ærgerligt, at nærmest alt er lukket ned, men de kan samtidig godt forstå, at det er sådan, det er, men det er jo desværre ikke alle, der er friske og rørlige nok til at gå på jagt efter tal udenfor eller at deltage i udemotion, siger Ulla Ingemann, der ved, at det især er de sociale relationer, der er savnet mest af alt.

Af andre tiltag, der er sat i værk i en mærkværdig tid, er fællesture til Skælskør Kirkegård og gåture rundt i byen arrangeret af et par frivillige.

- Så sker der lidt, de får rørt sig og får en snak, lyder det fra Ulla Ingemann, der via Rådmandscentret dækker et spænd på fire årtier i forhold til brugerne, som har det til fælles, at de enten er pensionister eller førtidspensionister.