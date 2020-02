Se billedserie 88-årige Birthe Christiansen, som til daglig bor på plejecentret Skovvang i Slagelse har angst. Men onsdag formiddag var det ingen hindring for, at hun kunne male med elever fra Hvilebjergskolen i Sørbymagle. Her mødte hun blandt andre otte-årige Astrid og mange andre elever som her, der glædeligt hjalp til, når Birthe selv rystede for meget på hænderne. Foto: Thomas Olsen

Vigtige venskaber blomstrer mellem børn og plejehjemsbeboere

Elever i 2. klasse fra Hvilebjergskolen er blevet venner med en gruppe ældre fra plejecentret Skovvang. Og det til glæde for alle parter.

Slagelse - 06. februar 2020

- Jeg ryster på hænderne, så jeg er ikke så god til det her. Men så kan du jo hjælpe mig.

Med den ene hånd dypper 88-årige Birthe Christiansen penslen en ekstra gang i den lyserøde farve. Foran sig har hun et malerlærred. Og ved siden af sidder otte-årige Astrid fra 2.A.

Som en del af et projekt tilbringer elever fra Hvilebjergskolen i Sørbymagle nemlig tid med de ældre beboere fra plejecenter Skovvang i Slagelse. For eksempel ved at male sammen, som det foregik på skolen i går, onsdag.

- Astrid valgte farver, og så tænkte jeg, at vi kunne gøre penslerne våde og male over lærredet med dem, så farverne changerer lidt, fortæller Birthe Christiansen, som normalt lider af angst.

Men under onsdagens møde kom hun alligevel godt ind på livet af sin nye otte-årige ven.

- Jeg ved ikke, hvor flot det er blevet. Men det er da sjovt, konstaterede hun, da værket til sidst var færdigt.

»Der sker noget andet, end der plejer« Tidligere har eleverne også besøgt plejecentret. Hvilebjergskolen er nemlig en del af initiativet »virksomheder adopterer skoleklasser«, som det uafhængige netværk af private og offentlige virksomheder, RelationsNetværket, står bag.

Her etableres der længervarende partnerskaber mellem skoleklasser fra 1. til 9. klasse og lokale virksomheder, hvor formålet blandt andet er at give eleverne kendskab til forskellige uddannelses- og jobmuligheder. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hvilebjergskolen er en del af initiativet »virks

-omheder adopterer skoleklasser«, som det

uafhængige netværk af private og offentlige

virksomheder, RelationsNetværket, står bag.

Foto: Thomas Olsen



Men lige præcis relationen mellem børnene i 2.A og de ældre beboere fra plejecentret giver meget andet. Det fortæller neuropædagog fra plejecentret Skovvang, Maja Nykjær Kristensen.

- De ældre får noget aktivitet i hverdagen. Der sker noget andet, end der plejer. Og så kan jeg mærke på dem, at de får noget energi ud af at være sammen med børn, som jo har utrolig meget energi at give af, forklarer hun og peger på, at kommunikationen mellem børnene og de ældre ofte ikke behøver at foregå ved brug af ord.

Opfanger behov bedre - Ofte driller og kilder de bare hinanden. Det er nok. Og der opstår et slags samarbejde, hvor børnene lynhurtigt opdager at hjælpe de ældre. Faktisk kan de nogle gange hurtigere og nemmere opfange, hvad de ældre har brug for, end vi som fagpersoner kan, forklarer Maja Nykjær Kristensen.

Men de ældre er langt fra de eneste, der får noget ud af samværet. Også børnene fra Hvilebjergskolen får meget ud af at tilbringe tid med beboerne fra plejecentret, hvor bekendtskaberne ofte udvikler sig til venskaber.

For eksempel har beboerne fra plejecentret Skovvang billeder af 2. klasseseleverne hængende i Slagelse, ligesom børnene både skriver kort og laver hjemmelavede gaver, som de sender med posten fra Sørbymagle. Artiklen fortsætter efter billedet...

Venskaberne mellem børnene og plejehjems

-beboerne giver noget til begge generationer,

siger både neuropædagog og klasselærer.

Foto: Thomas Olsen



- Og vi kan se, at børnene glæder sig helt vildt, hver gang vi skal mødes og lave nogle sjove ting sammen. Så spørger de, forbereder sig og fortæller om det derhjemme både længe før og længe efter, fortæller klasselærer i 2.A, Pernille Buhl, der ligesom Maja Nykjær Kristensen tydeligt kan se gevinsten ved at sætte de to generationer sammen:

- Børnene hjælper de ældre og kan se, at de har nogle ressourcer, som de kan give videre til de ældre. Og de ældre har omvendt noget ro og er »open-minded« over for børnene. De vil gerne snakke med dem, og så sidder de ofte og driller hinanden lidt, forklarer Pernille Buhl.

Og netop af den grund, glæder 88-årige Birthe Christiansen sig da også til, at plejecentret Skovvang igen skal besøge 2.A på Hvilebjergskolen. Men otte-årige Astrid ser hun heldigvis allerede igen den 19. april, hvor deres billede skal vises frem på plejecentret under en fælles fernisering.

- Så må vi jo se, om de andre har fået lavet noget, der er bedre. Selv om det selvfølgelig ikke er det, som det handler om. Det handler bare om at have det sjovt, slår Birthe Christiansen fast - denne gang helt uden at ryste på hånden.