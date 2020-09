Barselshuset i Slagelse giver barslende forældre mulighed for at mødes, mens corona har aflyst de kommunalt sammensatte barselsgrupper. Men stedet er også relevant i en tid uden viruspandemi, lyder det. Foto: Anders Ole Olsen

Vigtig sparring: I Barselshuset kan forældre mødes trods coronavirus

På grund af coronavirus har barslende forældre ikke de samme muligheder for at mødes. Men det kan de i »Barselshuset« i Slagelse. Stedet er vigtigt - også i en tid uden corona, lyder det.

Slagelse - 26. september 2020 kl. 18:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand«, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), da Danmark lukkede ned i marts måned. En sætning, der trods landets gradvise genåbning har holdt ved og haft betydning for måden, vi er sammen på - også i landets barselsgrupper.

På grund af coronavirus bliver barslende forældre nemlig ikke som før henvist til en barselsgruppe af kommunen, fortæller Stine Simone Hobye, der står bag »Barselshuset« i Slagelse.

Her holder hun derfor i dag åbent to til fire gange om ugen, så gravide eller nybagte forældre kan mødes.

- Egentlig åbnede vi i september sidste år, men i dag er det bare blevet til meget mere, end jeg først havde tænkt, at det skulle være, forklarer Stine Simone Hobye, som selv er mor og har været på barsel to gange.

Ifølge hende er flere - særligt nybagte mødre - i dag ensomme, fordi de ikke får sparring fra andre mødre.

Samme mulighed for alle - Men også i ikke-corona-tider ender mange i mødregrupper, som de ikke passer ind i. Eller man starter et par håndfulde og ender måske med at være to eller tre tilbage, forklarer Stine Simone Hobye, som netop havde den oplevelse, da hun selv var på barsel før corona.

I Barselshuset skal mødre - og fædre for den sags skyld - derfor have mulighed for at møde andre barslende forældre, som de ikke ellers ville møde på deres vej. Artiklen fortsætter efter billedet...

Stine Simone Hobye står bag Barsleshuset, som hun oprettede allerede i september sidste år. Hun er selv mor og har været på barsel to gange - hun ved derfor, hvor vigtig sparringen er. Foto: Anders Ole Olsen



Men foruden et hyggeligt caféområde rummer stedet i dag også en mindre butik med børnetøj og -udstyr, samt aktivitetsområder, hvor der blandt andet afholdes for eksempel gymnastikhold og babymassage.

- Idéen er, at det skal være hyggeligere end at sidde for eksempel på et bibliotek, hvor man ikke kan få noget at drikke eller spise, fortæller Stine Simone Hobye.

- Men det klare formål er helt klart, at mødre - uanset, hvem man er, eller hvor man kommer fra - skal have den samme mulighed for at stimulere, motivere og socialisere sit barn, uddyber hun.

Må pille, rode og rage Og netop stedets omgivelser er da også grunden til, at blandt andre Regine Andersen ofte besøger Barselshuset med sin datter Sigrid, der er 21 måneder gammel.

"Her bliver skabt et rum til børn, hvor der er plads til dem."

- Regine Andersen, bruger af Barselshuset - Regine Andersen, bruger af Barselshuset For hende er det markant anderledes at mødes her end at mødes på for eksempel en café, som barslende mødre ellers har for vane at gøre.

- Her (i Barselshuset, red.) bliver skabt et rum til børn, hvor der er plads til dem. De må gerne pille, rode og rage, og det er bare fedt. Både for dem, men også for en selv som forælder, forklarer Regine Andersen, der fredag deltog i arrangementet »barselsbanko« og skulle have haft en veninde med.

- Hun bor i Roskilde. Men fordi det her tilbud netop er så godt, vil hun gerne rejse for det, siger Regine Andersen og peger på, at hun personligt er mere tryg ved at bruge netop Barselshuset, end hun er ved at mødes ude andre steder i en coronatid.

- Man føler sig taget af og passet på, og vi ved, der er styr på hygiejnen, siger hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Formålet er at give alle forældre de samme muligheder - uanset, hvem de er, eller hvor de kommer fra, siger Stine Simone Hobye.



Ny mødregruppe på vej Ifølge Stine Simone Hobye er det på grund af Barselshusets store succes i dag planen at udvide initiativet og starte en gruppe for mødre, der endnu ikke har født.

Gruppen skal kunne mødes en enkelt eller to gange om måneden for at dele alt lige fra graviditetens glæder til dens bekymringer.

Sådan et tilbud findes nemlig slet ikke - og fandtes modsat almindelige barselsgrupper heller ikke før coronavirus for andre end hjemmefødende.

- Men jeg oplevede selv glæden ved at have sparringen langt tidligere forløbet, da jeg fødte hjemme. Så det, synes jeg, skal være en mulighed for alle mødre, siger Stine Simone Hobye, der i dag er mor til to og mener, at kontakten til andre mødre er »uvurderlig«:

- Man står jo i den samme situation som enten kommende eller nybagt forælder, men har måske forskellige oplevelser og kan derfor rådgive og hjælpe hinanden ud fra erfaring. Og det er virkelig rart, når man ellers hurtigt kan Google sig selv ihjel, fastslår hun.

Barselshuset, der ligger på Smedegade i Slagelse, er et gratis tilbud. Vil man deltage i for eksempel gymnastikhold, kræves dog betaling per gang. Alle hold kan ses på Barselshuset.com.

Også barslende fædre er velkommen, når Barselshuset holder åbent to til fire gange om ugen og byder på aktiviteter som blandt andet banko. Men også for eksempel babymassage er et af husets tilbud. Foto: Anders Ole Olsen