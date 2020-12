Vietnamesiske søstre klar til byens negle

Bag åbningen står to søskende, Huyen og Trang, som oprindelig kommer fra Vietnam, men i dag bor i henholdsvis Avedøre og Sorø.

- Slagelse manglede en neglebutik, konstaterer Huyen. - Der er ikke andre forretninger som vores her i byen. Så skal man til eksempelvis København.

De to søskende er godt rustet til opgaven som selvstændige.

- Det er en flot by, vi overvejer faktisk at flytte til Slagelse, lyder det med et stort smil.