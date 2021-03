Vidner søges: Politiet leder stadig efter »øksemand« med mundbind og Netto-pose

Politiet leder fortsat efter den mand, som fredag formiddag skabte noget uro omkring et ungdomskollegium i Slagelse på Ingemannsvej. De første meldinger fra vidner lød på, at der var tale om »en mand, der havde truet med en økse«, men vicepolitiinspektør Jesper Lovmand maner til besindighed.

- For det første er der ingen, som er kommet noget til. For det andet er der heller ingen, som er blevet truet. For det tredje er vi ikke sikre på, at manden faktisk har haft en økse, siger politimanden til Sjællandske fredag middag.