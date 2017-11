Vidner så ung mand få tæsk: Nu henlægger politiet sagen

- De kommer ikke for at feste, men tilsyneladende med det formål at øve vold mod tilfældige unge mennesker for fornøjelsens skyld. Det er helt forfærdeligt, og jeg er så rasende over, at det kan få lov at foregå, lyder det vredt fra Anette Nikolajsen.