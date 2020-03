Video og billeder: Vinfestival blev et tilløbsstykke - trods corona-frygt

- Nej, vi har for længst nået den størrelse, som vi skal have. Desuden har vi et fantastisk godt samarbejde med Vesthallen og cafeteriet her, og vi vil genre beholde den kultur, der er opstået her i stedet for at vove pelsen en andet sted - blot for at få 200 flere gæster ind. Så vi bliver, hvor vi er, fastslår Stendorf.