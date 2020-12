Video og billeder: Politiet rykkede ud til voldsom brand

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi samt brandvæsnet rykkede mandag klokken 18.31 aften rykket ud til en brand i et kombineret skur og garage udhus på Krudthusvej i Slagelse.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Ole Hald til sn.dk.

Da politiet kom til stedet var der høje flammer, og der var risiko for, at branden kunne brede sig til huset. Det lykkedes dog brandvæsnet af få ilden under kontrol, så den ikke spredte sig yderligere.

Ifølge vagtchefen havde brandvæsnet fået slukket branden klokken 19.19, hvorefter de gik i gang med at efterslukke.

Ingen personer er kommet til skade som følge af banden, som politiet formoder er opstået i garagen.

Selve årsagen til branden skal dog undersøges nærmere.