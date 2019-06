Se billedserie De kære små. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Dyrene tog scenen i anlægget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Dyrene tog scenen i anlægget

Slagelse - 24. juni 2019 kl. 07:02 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et imponerende DM for Bygarder-show, fik Slagelse Garden søndag formiddag sat en tyk streg under, at nu er festen i Slagelse spillet i gang for alvor.

Klokken 10 indtog de Ring 1 i Slagelse Lystanlæg i forbindelse med den tilbagevendende og populære Dyrenes Dag, og det gjorde de med et overbevisende miks af god koreografi, musikalitet og store smil. Om Slagelse Garden vinder Danmarksmesterskabet for Bygarder 2019 i Vejen i begyndelse af juli, må tiden vise, men at de unge musikalske mennesker står stærk er uden tvivl.

Da Slagelse Garden havde forladt Ring 1 blev den i stedet indtaget af formand for Slagelse Festuge, Jens Vadmand samt formand for kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune, Jørgen Andersen. De skulle have haft selvskab af borgmester John Dyrby, der desværre var blevet forhindret af familiære årsager. Men de fik alene to i flot stil åbnet både Slagelse Festuge og Dyrenes Dag, der blev yderligere markeret med, at duer blev sluppet fri og flot fløj til vejrs.

Og mens musikken spillede og talerne blev holdt, myldrede det ind i anlægget med store og små, hunde i snor, børn i klapvogne og alt midt imellem. For Dyrenes Dag er i høj grad også Børnenes Dag, og der bliver ivigt kigget, aet og rynket på næsten, alt efter om der er parade med hunde og heste, kælne kaniner eller slanger inden for rækkevidde.

Præcis som dagens gæster af racen homo sabiens mødtes, hilste på og sludrede indbyrdes om løs og fast, så fandt der også mange især hundemøder sted, hvor der blev snuset, vejret og sonderet, og hvem der fik mest ud af den gensidige interaktion er svært at sige.

Udover at både køer, heste, kaniner, marsvin, geder, duer, slanger og mange andre dyr havde sat hinanden i stævne i anlægget, var der også gode muligheder for at få et enkelt staldtip eller to hos de forskellige udstillere om fodring, pleje og træning.

Og børnene kunne, hvis de trængte til en pause fra de firbenende, både muntre sig i en mini-agilitybane, på legepladsen, spise en is, vente tålmodigt på et ballondyr hos Mr. Zarno eller blive malet som et dyr i ansigtet.

Søndag var absolut en god dag at være både dyr og menneske i Slagelse Lystanlæg.

Festugen i Slagelse fortsætter ugen ud med masser afaktiviter for alle.