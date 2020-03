Se billedserie Elever demonstrerede onsdag middag. Det er dog ikke på elevrådets opfordring. Her støtter man rektor Lotte Büchert. Foto: Carsten Lysdal

Video: Vrede elever protesterer over aflysning af studieture

Slagelse - 11. marts 2020 kl. 14:22 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rektor Lotte Büchert, Slagelse Gymnasium, har aflyst samtlige studieture i uge 12. Det går ud over 18 klasser, hvis elever - i hvert fald mange af dem - er edderspændt rasende. De demonstrerede onsdag middag, men elevrådet bakker rektoren op.

De vrede elever, der tæller knap 200, mener ikke, at ledelsen bare kan træffe en sådan beslutning. Rejseselskaberne er nemlig ikke forpligtede til at betale penge tilbage, hvis der ikke er tale om en »rød« destination, som eksempelvis Italien er en af.

Derfor får de første tre klasser, der fik turene aflyst, indbetalingen retur, mens de, som eksempelvis skulle have sat kursen mod USA, formentlig må kæmpe noget længere for deres penge. Om muligt bliver kampen forgæves.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe med at få penge tilbage. Vi må også bare erkende, at vi og vores elever, der er »de stærke« i samfundet, må tage et ansvar, lyder det fra rektoren, som nyder opbakning hos elevrådet på gymnasiet, der derfor ikke ligefrem er på linje med alle de ramte elever, der onsdag serverede buh-råb og gjaldede »studietur« i forsamlingsområdet Grotten på gymnasiet.

Elevrådet støtter rektoren i lyset af den krise, hele verden står i, og som forværres time for time.

- Som elevråd tager vi derfor afstand til en demonstration. Som det ser ud nu, er det uansvarligt at sende folk af sted. Vi skal tage ansvar og ikke udbrede smitten. Risikoen er jo, at man bliver nødt til at lukke skolen ned efterfølgende, siger formand Julie Westergaard, som godt kan forstå, at flere elever er tossede over at miste deres penge og oplevelsen.

- Jamen, så rejser vi bare selv

Da eleverne stimlede sammen onsdag middag, lignede det ikke umiddelbart en demonstration med effekt. I hvert fald var det en tavs samling af elever, der satte sig så langt væk fra rektorens kontor og lærerværelse som muligt, og der kom kun et par små kvæk fra et par af elever - til at begynde med.

Efter noget tid gik rektoren en tur ned i Grottens spiseområde, og som minutterne gik, entrerede flere utilfredse elever manegen og udspurgte hende.

Her blev der lanceret flere gode forslag på løsninger, men rektoren fik også på puklen.

- Du fralægger dig bare ansvaret, lød det fra en enkelt kvindelig studerende med henvisning til det faktum, at det ikke er gymnasiet, der kan kompensere og tilbagebetale penge til de bitre elever.

- Vi forsøger med rejseselskaberne, og at sige, at jeg fralægger mig ansvaret, er ikke fair. I denne situation påtager jeg mig et ansvar, lød det fra Lotte Büchert, der henviser til Børne- og Undervisningsministeriet.

»Idet elevers deltagerbetaling til studieture m.v. ikke er en del af skolens økonomi eller drift, er eventuel aflysning af studieture ikke omfattet af statens selvforsikring,« lyder det her i et regelsæt, hvilket ikke nød ørenlyd særligt mange steder.

Nogle elever foreslog som følge af aflysningen, at de kunne rejse af sted selv, hvilket dog vil skæppe i fraværsstatikken, idet opholdet så ikke er skolerelateret længere.

- Men det er jo vores billetter, og vi skal til Manchester, hvor der ikke er mange smittetilfælde. Det undersøger vores lærer også, sagde Nanne Christiansen og veninden Julie Nielsen i kor.

En tredje henstillede til, at regeringen griber ind.

- Det er mange tusinde elever i hele landet, der går glip af penge og studieture. Der burde være en form for støtte, når det går ud over så mange, sagde en anden af de berørte elever.

