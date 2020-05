Video: Voldsom røg fra hård plast i brand

Containeren var helt fyldt op og stod klar til afhentning af en vognmand på Affald Plus´s genbrugsplads i Vemmelev på Industrikrogen 2. Pladsen var på brandtidspunktet ikke åben for publikum, fordi den holder lukket mandag.

Kollegaen ude på pladsen måtte hurtigt opgive at slukke branden med en håndslukker, hvorfor han ringede 112.

Slukket på 30 sekunder

- Brandvæsnet var hurtigt fremme. De brugte skum under tryk. Det var imponerende at se, at den ret voldsomme brand i den store mængde plastik på den måde kunne slukkes i løbet af blot 30 sekunder, siger Leif Grønbæk.