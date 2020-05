Video: Paludan evakueret efter uroligheder: Varsler ny demo i dag

Ting, som politiet lige nu er ved at undersøge. Kilder på stedet fortæller dog, at der har været tale om såvel sten som syrebomber.

- Vi konstaterede, at demonstrationen udviklede sig uheldigt, så vi valgte at bringe den til ophør, lyder det fra politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han bemærker, at politiet har været talstærkt til stede og haft situationen under kontrol. Afbrydelsen skete alene af hensyn til alles sikkerhed, pointerer han.

Der er ikke foretaget anholdelser i Korsør, og politiet er til stede resten af aftenen.

Rasmus Paludan har i den forbindelse varslet endnu en demonstration lørdag aften på Nankes Plads, ligesom han vil komme tilbage til Korsør søndag formiddag, inden turen går mod Slagelse.

Det sker med Facebook-opdatering lørdag aften:

"Rasmus Paludan blev angrebet på Motalavej og evakueret. Han vender tilbage."

Politiinspektør Kim Kliver siger i den forbindelse, at det er en grundlovssikret rettighed at demonstrere, og at politiet vil håndtere situationen.