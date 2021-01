Artiklen: Video: På to minutter kan du her se arbejdet med den gamle Storebæltsfærge

Vil du se, hvordan det hidtidige arbejde med den gamle Storebæltsfærge M/F Broen hidtil er forløbet, så kan du på en to minutters videogennemgang nederst i artiklen.

To timelapskameraer, som har siddet på henholdsvis de gule containere og på broklappen ved færgelejet i Halsskov Havn har hver femte minut taget et billede af hele forløbet siden færgen 3. august ankom til den gamle færgehavn i Korsør.

Billederne er nu klippet sammen til en video.

Efter Nytår begynder et spændende og udfordrende arbejde med at få organiseret det videre forløb, og få skabt overblik over hvad færgen kan bruges til samt ikke mindst tilvejebringelse af de nødvendige midler til arbejdet. Det fortæller Torben Hjelm, der er leder af udviklingen af vandsportscentret i Halsskov Havn, hvorunder MF Broen henhører.