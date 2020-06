Politiet var massivt til stede natten til tirsdag på Motalavej, hvor et større område var blevet afspærret.

Video: Mystisk afspærring på Motalavej

Politiet har natten til tirsdag afspærret et større område på Motalavej i Korsør.

Rød-hvide afspærringsbånd er sat op ud for Kvarterhuset, og politibetjente i skudsikre veste har i et større antal været til stede.

Fra flere sider forlyder det, at der er tale om et knivstikkeri, og at det har fundet sted kort før midnat.

Politiet er tirsdag morgen fuldstændig tavs om, hvad der er foregået.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede på Motalavej, siger vagtchef Lars Vestervig, Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

sn.dk: Kan du sige, hvad der er foregået?

Vagtchef: - Det kan jeg desværre ikke.

sn.dk: Kan du sige, hvornår I har været til stede?

Vagtchef: - Det kan jeg desværre ikke?

sn.dk: Hvornår vil I komme med nogle oplysninger?

Vagtchef: Det er ikke noget, jeg afgør.

Vagtchefen oplyser dog, at man sandsynligvis vil fortælle mere om afspærringen og tilstedeværelsen senere tirsdag, men at det er andre, som træffer den afgørelse.