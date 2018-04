Video: Fødevareministeren gæstede Glænøs bæredygtige bønder

Se billedserie Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) var mandag på besøg på Toftegården på Glænø for at lære om det bæredygtige opdræt af jerseytyrekalve på stedet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Slagelse - 10. april 2018

Det var en velforberedt minister, der trådte ud af en sølvgrå SUV ved Toftegården på Glænø mandag klokken 11.30 præcist. Han havde nemlig taget gummistøvler på og var hermed helt klar til at besøge Henrik Terkelsens jerseytyrekalve i deres nybyggede stald. På Toftegården - og i firmaet Glænø Kalv og Ko, som Henrik Terkelsen driver sammen med nabobonden Carsten Søgaard, handler alting om bæredygtighed i den økologiske produktion. Og det var netop den fortælling, Esben Lunde Larsen (V) var kommet til Glænø for at høre.

Om jerseytyrekalvene, der normalt bliver slagtet kort efter fødslen, men som på Glænø bliver fedet op på øens enge og først slagtes, når de er store nok til at levere en solid mængde kvalitets kød. Om stalden, der er bygget af lokalt træ, om dybstrøelseslaget, der kan varme hovedhuset op. Om kalvenes indvirkning på biodiversiteten på øens klokkefrøer og så videre.

- Jeg vil allerhelst have, at ministeren tager det med herfra, at mindre fødevareproducenter også kan være spydspids inden for udviklingen, siger Henrik Terkelsen.

En stor del af besøget foregik i selve stalden, hvor de nysgerrige kalve hilste på ministeren som kun kalve kan gøre det. Og han hilste begejstret igen - for Esben Lunde Larsen er vokset op på en gård med 130 sortbrogede malkekøer i Vestjylland. Han når også at tage en kalveselfie, mens han lytter.

- Det her er en niche, hvor man løser en af de udfordringer, vi har i landbruget, nemlig slagtningen af tyrekalve. Jeg gør mig ingen illusioner om, at samtlige landmænd i Danmark skal gøre, som man gør her på Glænø - men det er interessant, hvordan det kan skaleres det op, siger Esben Lunde Larsen.

- Vi går i regeringen meget højt op i at have et miljømæssigt bæredygtigt landbrug i Danmark - om det så er konventionelt eller økologisk. Det vigtigste, jeg tager med herfra er, at jeg kan mærke engagementet om at skabe en bæredygtig bedrift. Det her er et unikt eksempel - og det er altid godt at besøge de unikke steder, siger fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Efter den officielle del af besøget havde Henrik Terkelsen og Carsten Søgaard inviteret ministeren på frokost - naturligvis med kalvemørbrad fra egen bedrift på menuen.

Jerseytyrekalvene står i øvrigt ikke inde i stalden ret meget længere - for de slippes på græs i forbindelse med den årlige Økodag på søndag den 15. april. Her holder Henrik Terkelsen åbent hus på Toftegården fra klokken 10.30. Klokken 11 og klokken 13 vil han fortælle alle interesserede om projektet - og klokken 12 præcist danser kalvene ud på engene.