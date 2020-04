Se billedserie Lirekassemand Viggo Andersen sammen med datteren Annasara Andersen - begge i fuld gang med at spille og synge for at bringe lidt glæde i en ensom og isoleret tid. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Video: En musikalsk gave fra hjertet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: En musikalsk gave fra hjertet

Slagelse - 05. april 2020 kl. 13:50 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når jeg ser på et instrument, skal jeg have lyst til at gå i gang med at spille, ellers kan det være lige meget. Ordene er Viggo Andersens. Han fik sin første harmonika, da han var 14. Siden er både mundharpe, vaskebræt, sav, panfløjte banjo og lirekasse føjet til listen af instrumenter, som han mestrer uden at kunne læse én eneste node.

- Jeg spiller efter gehør. Det har jeg altid gjort, og det gjorde min far også, siger Viggo Andersen. Han er 70 år, og da Sjællandske møder ham en solrig morgen foran indgangen til Kongehavecentret er han klædt i sort fløjl, hat, hvid kraveløs skjorte, urkæde og et rødt tørklæde om halsen.

Navertøjet passer til hans fortid som tømrer. I dag står det i stedet godt med den tyske lirekasse fra Göttingen, som blev bestilt, bygget og taget i brug i 2000.

Den ægte vare - Da jeg fyldte 50 år, ønskede jeg mig en lirekasse, siger Viggo Andersen, der ganske vist af vennerne fik en hjemmebygget efterligning i pap ment som en vittighed. Men inden længe røg bestillingen efter den ægte vare af sted til Orgelbaumeister Hofbauer i Tyskland.

- Jeg har købt den sammen med min gode ven Carl-Emil Frederiksen fra Skælskør, siger Viggo Andersen, der kender Carl-Emil Frederiksen fra tømrerfaget, hvor de begge gennem mange år har tjent til livets ophold som tømmermester i henholdsvis Vemmelev og Skælskør.

For Viggo Andersens vedkommende kom han som ung i lære i Vemmelev Tømrerforretning hvor han endte som chef og blev sit arbejdsliv ud

Og lige så trofast han har været i sit arbejde, lige så trofast har musikken fulgt ham på sidelinjen.

- Hjernen er koblet fuldstændig af. Du kan ikke tænke på andet, når du spiller, siger Viggo Andersen, der gennem flere årtier har delt sin musikglæde med flere andre i spillemandsgruppen Kun For Sjov.

Mandag plejer at være fast mødedag i spillemandsgruppen, men også her er der sat en stopper for det sociale samvær på grund af en virus, der sætter pris på det samme.

Men COVID-19 eller ej, så insisterer Viggo Andersen på at spille - men ikke kun for sin egen skyld.

Første stop For nylig pakkede Viggo Andersen derfor på opfordring sin lirekasse i bilen og satte kurs mod Aktivitetscenter Teglværksparken i Korsør, hvor han drejede på håndtaget på sin lirekasse så længe, at der var smil, sang og dans blandt de, der lyttede med på: »Det var på Frederiksberg, det var i maj« eller »Du må få min sofacykel, når jeg dør«.

Initiativet var en succes, og lørdag var turen kommet til Kongehavecentret og Alliancehaven i Slagelse.

- Det var egentlig min datter, som synes, at vi skulle finde en måde at glæde andre på i denne tid, siger Viggo Andersen, der også lader datteren Annasara Andersen overtage håndtaget indimellem for at give skulderen en pause.

Vigtigt at dele ud - Når man har muligheden og evnerne til det, så skal man også dele ud til andre, siger Annasara Andersen, der er musikalsk som sin far, og som husker en barndom fyldt med musik.

- Vi sang altid i bilen, uanset hvor vi skulle hen, siger Annasara Andersen. Og det gjorde hun også lørdag formiddag i selskab med sin far, da de sammen skubbede lirekassen foran gennem først Kongehavecetret og siden til Alliancehaven, hvor dør på dør blev åbnet i takt til, at tonerne fra lirekassen blev højere og højere.

Sammen med musikken fik beboere fra husets side en påskegave i form af lidt spiselige lækkerier til at forsøde tilværelsen i en tid, hvor adspredelserne er få og selskabet småt.

- Det er så dejligt at se glæden i deres øjne, og vi skal også snart spille på et plejecenter i Odense, siger Viggo Andersen, der via en video, optaget af hans datter, fra Teglværksparken i Korsør er blevet delt flere tusind gange på Facebook og sågar blevet set i både Floria og Australien. For også glæde smitter heldigvis i en coronatid.