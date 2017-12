Se billedserie 29-årige Camila Boye glæder sig ti at arbejde som navigationsofficer på Danmarks nyeste inspektionsskib »Lauge Koch« sammen med 19 mandlige kolleger i nordatlanten og omkring Grønland. De arbejder i en turnus af to måneders varighed. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Video: Camilla ene kvinde på skibet

Slagelse - 12. december 2017 kl. 07:00 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19 mand og en enkelt kvinde stævner den 3. januar ud fra Korsør på vej mod deres arbejdsplads i Nordatlanten og omkring Grønland med det helt nye inspektionsskib »Lauge Koch«. 29-årige Camilla Boye glæder sig, for det er som at være en del af en familie fortalte hun til Sjællandske, der mandag overværede overdragelsen af skibet.

For at modtage for op imod en halv milliard kroner er inspektionsskib ikke blot en »Værsgo - her har I skibet-handling«. Så tit får søværnet alligevel ikke nye skibe. Det kræver en formel kommandohejsning med deltagelse af de øverste chefer fra forsvaret iført flotte med »sildesalat« dekorerede uniformer, handsker, sabler, eller dolk og musik fra Søværnets Tamburkorps kørt til Korsør fra København.

Lauge Koch« er det tredje og sidste inspektionsskib af Knud Rasmussen-klassen. Det er bygget færdigt på Flådestation Korsør. Mandagens overlevering skete fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse personificeret ved generalløjtnant Flemming Lentfer til søværnet repræsenteret af kontreadmiral Torben Mikkelsen, mens chefen for hele forsvaret general Bjørn Bisserup som den vigtigste ankom til sidst og i den største bil.

Med »Lauge Koch« er et generationsskifte af søværnets skibe gennemført. Generalløjtnant Flemming Lentfer kaldte skibet et skib af tiden til fremtiden, ligesom han kort omtalte, at byggeriet af skibets skrog på et værft i Polen også var sket med deltagelse af nordkoreanske tvangsarbejdere.

- Det viser bare, hvor omskiftelig vores verden er, og hvor svært det er at gardere sig mod alt, sagde Flemming Lentfer. Han regnede med, at »Lauge Koch« nu skal være i aktiv tjeneste de næste 30 år. Hertil bemærkede forsvarschef Bjørn Bisserup, at man siger, at et skib holder, til det bliver udskiftet!

Besætningen har alle eget værelse, der på et skib kaldes et lukaf for de menige, men en kahyt for kaptajnen - begge kan dog lukkes af!

Skibet rummer også sauna og motionsrum.

- Stort set alle bruger motionsrummet. Vi sejler i to måneder og er hjemme i to måneder, siger Camilla Boye, der ikke ser noget problem i at være eneste kvinde ombord.

- Jeg har sejlet på Grønland før, men det er første gang, jeg skal sejle som navigationsofficer, og det glæder jeg mig rigtig meget til, selv om dagene godt kan være lidt lange, siger Camilla Boye. Hun er vokset op i Frederikssund og bor i dag på Frederiksberg. Kæreste eller børn er det endnu ikke blevet til.

- Det ville være svært med børn at være væk i to måneder, så når der kommer børn, så stopper de fleste kvinder også med at sejle på lange togter, siger Camilla Boye.

Hendes månedlige grundløn er omkring 30.000 kr., men stiger til det dobbelte i de to måneder, hun er til søs for blandt andet at værne om Danmarks suverænitet men også foretage fiskerikontrol.

- Jeg er sammen med en kollega også fiskeriofficer, så det er os, der skal ombord på fiskefartøjerne og se på fisk, smiler Camilla Boye.