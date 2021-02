Kontorfællesskabet Central Business tilbyder enten faste lejemål eller udlejning af arelaer på dagsbasis. Sidstnævnte for eksempel, hvis man mangler kontorfaciliteter til at afholde et møde en enkelt dag. Men også sidstnævnte er særligt efterspurgt. Foto: Kim Brandt

Vi savner at møde på arbejde: Kontorfællesskab vokser under coronakrisen

Mens store dele af Danmark er lukket ned og flere har opdaget fordelene ved at arbejde hjemmefra, har et kontorfællesskab i Slagelse succes med at udleje kontorfaciliteter i sikre omgivelser. Her er masser af sprit på bordene, og lejerne sparer pendlertiden uden at miste følelsen af at gå på arbejde.

Slagelse - 09. februar 2021 kl. 13:09 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Hvis man er én af dem, der nu i lang tid har arbejdet hjemmefra og socialiseret med kollegaerne over Zoom-møder, så kender man måske følelsen af, at grænsen mellem at møde på arbejde og have fri flyder en anelse sammen og indebærer at sidde i nattøj og morgenhår fra morgen til aften.

