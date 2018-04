Se billedserie Rene Pamperin, daglig leder i VeteranHaven, og Joe Andersen, ansat på Sprogø og mentor i VeteranHaven. Foto: Niklas Asp Nielsen

Veteraner havde første arbejdsdag på Sprogø

Slagelse - 05. april 2018 kl. 10:40 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I højt solskin og med havets brusen i baggrunden havde tre veteraner fra VeteranHaven deres første arbejdsdag på Sprogø onsdag den 4. april.

Her skal de skal være med til at vedligeholde de grønne områder, lave ejendomsservice og klare rengøringen i samarbejde med Sund & Bælts medarbejdere.

Aftalen er kommet i stand via Slagelse Kommune, der har særlig fokus på socialøkonomiske initiativer, og aftalen blev endeligt underskrevet i november af Sund & Bælt.

En arbejdsplads med havets brusen i øregangen og masser af friluftsliv er især to ting, der matcher veteranerne godt, fortæller daglig leder i Veteranhaven, René Pamperin, der selv har mødt en del udfordringer, efter han var udsendt.

- Jeg er rigtig glad for det her samarbejde, for det hjælper veteraner med at komme ind på arbejdsmarkedet i et tempo, der passer dem, fortæller René Pamperin til Sjællandske.

Det er ikke kun i VeteranHaven, at man ser positivt på samarbejdet. Administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, er glad for, at man kan bidrage til at hjælpe veteranerne, men han lægger samtidig vægt på, at den er kommet i stand, fordi de tror på dem.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi kan være med til at hjælpe, men når det så er sagt, så har vi også lavet en aftale med dem, fordi vi er sikre på, de kan løse opgaven med at vedligeholde tingene her på Sprogø, siger Mikkel Hemmingsen til Sjællandske.

En af de tre veteraner, der starter på Sprogø, er Joe Andersen. Han er glad for, der kommet fokus på, at der skal gøres noget for veteraner, der står uden for arbejdsmarkedet og har haft en svær hverdag efter en udsendelse.

Og så glæder han sig til at komme i gang på Sprogø.

- Det er jo nogle rigtige gode omgivelser at arbejde i, for vi elsker naturen og den friske luft. Samtidig er det en super god mulighed for stille og roligt at træde ind på arbejdsmarkedet, fortæller Joe Andersen, der også er mentor for nye veteraner i VeteranHaven.

Og de fik besøg af borgmester John Dyrby Paulsen (S) på deres første arbejdsdag. En borgmester, der kun havde rosende ord at sige omkring initiativet.