Veteraner finder ro i naturen

Kim Pedersen og Flemming Nyhus er veteraner. De oplevede begge at have svært ved at komme hjem til en almindelig hverdag efter at have været udsendt. I VeteranHaven har de fundet et frirum.

Slagelse - 07. september 2021

- Man får lov at være den, man er.

Sådan lyder det fra Flemming Nyhus. Han er veteran og er blandt andet sammen med Kim Pedersen tilknyttet VeteranHaven i Slagelse. Her har de fået meget af den ro, de har haft brug for efter en turbulent tid.

Kim Pedersen er 41 og var i 2001 udsendt til Bosnien.

- Mit store problem var at komme hjem. Det kunne jeg ikke finde ud af. Lidt for meget alkohol, lidt for meget byture, og et meget, meget rodet liv, fortæller han.

Han reagerede på at komme hjem fra udsendelsen ved at skrue op for arbejdet, indtil »filmen knækkede.« Hans parforhold gik i stykker, han vejede kun 56 kilo, og han kunne ikke komme ud ad døren.

Ud og vade Kim Pedersen tog til lægen og blev henvist til en psykiater, men der var ingen ledige tider. Derfor begyndte han i stedet at gå mange ture.

- Hver gang jeg fik myldretanker, så var det bare musik i ørerne og ud og vade 10, 20, 30 kilometer, siger han.

Det gjorde, at han kunne holde det hele »i stampe,« fortæller han, men det var først, da han blev henvist til en veteranindsats i Odense, hvor han bor, at han fik genopbygget et bedre selvværd og langsomt fik det bedre.

Der igennem fik han kontakt til VeteranHaven, hvor han startede i job.

I dag arbejder han med naturpleje af det grønne ved VeteranHaven.

- Jeg startede på 10 timer, så blev det lynhurtigt 15, og det gik stødt op ad. Så nu er jeg i bund og grund på et plan, hvor jeg godt kunne håndtere et fuldtidsjob - sådan da, siger han.

På sigt er Kim Pedersen interesseret i at blive på stedet og arbejde med at videreudvikle initiativet. Artiklen fortsætter under billedet...

Efter mange år med stoffer og destruktive mønstre, bruger Flemming Nyhus i dag naturen og har det meget bedre.

Druk, stoffer og fuld skrue Flemming Pedersen er 48 og var udsendt til Kroation i 1994. Han kunne heller ikke håndtere at komme hjem.

- Det var druk, stoffer, fuld skrue, fortæller han.

Da han kom hjem fik han arbejde i forsvaret, men senere sagde han op, og han blev renovationsarbejder.

- Skraldemændene, de drak bajer, både i arbejdstiden og bagefter. Det var dengang. Det var et job, hvor man passede sig selv, og det var fysisk hårdt. Så det passede mig meget godt, fortæller han.

Han fortæller, at han røg hash dagligt, og senere gik han over til kokain. Det var der, filmen knækkende for Flemming Nyhus.

Først blev han indlagt på psykiatrisk afdeling, men først da en af hans venner en dag tog hånd om ham og fik ham undersøgt for PTSD, fik han den hjælp, han havde brug for.

Bruger naturen I dag er Flemming Nyhus i et forløb ved VeteranHaven, og han kommer ved stedet ofte. Ligesom for Kim Pedersen, har naturen været med til at skabe gode rammer for ham. Engang, fortæller han, var det, han gjorde for sig selv, destruktivt, men det er anderledes i dag.

- Nu bruger jeg naturen. Jeg går tit tur i skoven, og jeg kan ikke forklare det, men det siger bare »wush« og så er der ro, siger han og indikerer roen, der sænker sig, med armene.

- Naturen, ligesom her, det gør et eller andet, siger han.

Han håber på at arbejde hen mod at blive mentor for andre med problemer tilknyttet VeteranHaven.

- Jeg vil rigtig gerne hjælpe andre veteraner, siger han.