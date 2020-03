Se billedserie De tre vestsjællandske »drenge«. Fra venstre Per Holck Kristensen, tidligere Slagelse, Peter Fleckenstein, tidligere Ruds Vedby og Martin Jensen, tidligere Skælskør. Privatfoto

Vestsjællandske fyre bag ny dating-app

I dating-appen »MOJO - play, flirt & date« møder brugerne i første omgang hinanden over et fælles spil, hvor det er let og naturligt at udvikle de gode relationer, hvis andre følelser opstår.

Slagelse - 09. marts 2020 kl. 10:54 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre vestsjællandske »drenge«, der dog er flyttet fra egnen, står bag en ny app, der er et alternativ til den måde online-dating foregår på i dag.

Det drejer sig om dating-appen MOJO, hvor brugerne i første omgang møder hinanden over et fælles spil, hvor det er let og naturligt at udvikle de gode relationer, hvis andre følelser opstår.

Appen er for kort tid siden blevet tilgængelig i AppStore og Google Play, og den vil blive løbende opdateret, oplyser en af de tre iværksættere, Peter Fleckenstein, 50 år, der stammer fra Ruds Vedby, hvor hans far var skoleinspektør.

Da han gik på Slagelse Gymnasium i 80'erne mødte han Per Holck Kristensen fra Slagelse, der i dag er 49 år og bosat i Dubai, hvor han har et shippingfirma.

De to har været venner siden og Per Holck Kristensen er bestyrelsesformand og medstifter i firmaet Krifle Aps, der udvikler computerspil.

Har udviklet kendte spil Tredje mand i firmaet er Martin Jensen, 48 år, der er født i Skælskør, men i dag bosat i Næstved med kone og to børn.

Martin har over 14 år boet og arbejdet i England og USA. Han har været med til at udviklet kendte spil, såsom Tomb Raider (Lara Croft) og Matrix i England og USA.

Han er i dag lead-programmør og partner i Krifle Aps, der blev oprettet for halvandet år siden.

Peter Fleckenstein er uddannet digital grafisk designer. Han er direktør i Krifle og bor i Jægersborg.

Siden 1999 har han lavet computerspil. Blandt andet den store dansk succes, Hitman (IO Interactive) som han arbejdede hos i ni år.

Gaming og dating Ifølge Peter Fleckenstein har online-dating i årevis handlet om hurtige swipes og endeløs browsing gennem hundredvis af profilsider, hvor mange har været trætte af krav til profiltekster og perfekte fotos.

- Flere og flere møder nye mennesker gennem online spil, men at kombinere dating og spil er ikke set før. Du kan søge efter en modspiller baseret på køn, alder og afstand, og derefter mødes over et spil. Med chatfunktion, venneliste og dagligt match har man gode muligheder for at finde sammen med andre kærestesøgende singler, siger Peter Fleckenstein.

Han mener, at gaming og dating er et perfekt match. Og at der er flere ligheder mellem computerspil og en dating-app i struktur og funktionalitet.

- Det lå lige for at sætte de ligheder i system. Begge platforme kræver en stor indsats for at fastholde brugerne. Derfor er vil allerede nu i gang med at udvikle nye features, konkurrencer og flere forskellige spil, som tilgodeser andre typer spillere, siger Peter Fleckenstein.

Det første spil i rækken på MOJO er et »brætspil« med ord, hvor både held og dygtighed spiller ind.

Fik selv kæreste via spil Peter Fleckenstein fortæller, at det ikke var helt tilfældigt, at han fik ideen til MOJO.

Tanken om at samle spil- og dating-funktioner opstod, da han selv mødte sin kæreste gennem en ikke-dating-spil-app.

- Vi spillede ofte, men for at udvide kontakten skulle vi altid over i en anden platform for at chatte. Til trods for skiftende platforme udviklede vi et tæt forhold, og efter noget tid tog vi chancen og mødtes. Ved det første møde følte vi allerede, at vi kendte hinanden ved at have spillet, chattet og grint sammen, siger Fleckenstein.

Vil ud til hele verden Appen udkommer i første omgang i Danmark.

- For os har det været naturligt først at udkomme her for at være tættest på brugerne. I nær fremtid er ambitionen at lancere MOJO i Europa og på det amerikanske marked, siger Peter Fleckenstein, der nævner Holland som et muligt sted at begynde efter Danmark.

Han siger samtidig, at iværksætterne løbende er i kontakt med interesserede investorer, da det er dyrt ikke mindst i markedsføring at komme ind på nye markeder.

Appen kan fås som både en »free« og en »premium« version.

- I modsætning til mange andre dating-apps er det gratis at oprette en profil på MOJO og bruge samtlige app-funktioner. Hvis man ikke vil se reklamer, kan man for et beskedent månedligt beløb blive Premium Medlem, hvor man også opnår udvidede muligheder," fortæller Peter Fleckenstein.