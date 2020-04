Op mod 60.000 kræmmere plejer hvert år at lægge vejen forbi Vestsjællands største kræmmermarked, Sørby Marked, lidt udenfor Slagelse. Men sådan bliver det ikke i år. Markedet er aflyst som følge af forlænget forsamlingsforbud. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Vestsjællands største marked aflyst: Rammer foreningsliv hårdt

Mandag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at forbuddet mod store forsamlinger gælder til og med august. Vestsjællands største kræmmermarked, Sørby Marked, er derfor nu aflyst. Særligt hårdt ramt bliver de lokale foreninger.

Slagelse - 07. april 2020

Med op mod 60.000 besøgende hvert år, er Sørby Marked det største kræmmermarked på Vestsjælland. Og i år skulle det være blevet afholdt for 39. år i træk fra fredag den 29. maj til og med mandag den 1. juni.

Men det store udendørs marked, der årligt tiltrækker kræmmere til Sørbymagle lidt uden for Slagelse, er i år - ligesom andre markeder og festivaler - aflyst på grund af COVID-19.

Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse, efter statsminister Mette Frederiksen (S) mandag aften på et pressemøde fortalte, at forbuddet mod store forsamlinger gælder til og med august.

Håbede til det sidste - Vi har den seneste måned fulgt udviklingen af sygdommen tæt og havde håbet på, at situationen havde udviklet sig i en mere positiv retning. Vi må nu desværre erkende, at dette ikke er tilfældet og den rigtige, men triste beslutning er derfor at aflyse, lyder det i pressemeddelelsen fra foreningen SIF-Venner, arrangør af Sørby Marked og støtteforening til fordel for Sørbymagle Idrætsforening.

Gennem arrangementer og aktiviteter er formålet for SIF-Venner at støtte og skaffe penge til idrætslivet i Sørbymagle, men også andet foreningsliv i Slagelse Kommune.

"Specielt vil de lokale foreninger blive hårdt ramt"

- SIF-Venner, arrangør af Sørby Marked SIF-Venner, arrangør af Sørby Marked For eksempel modtog 17 foreninger samlet set 420.000 kroner efter sidste års marked. Penge, som foreningerne altså må se frem til at gå glip af denne sommer.

- Der er rigtig meget planlægning og logistik forbundet med sådan et marked, og det er ærgerligt og synd for alle de tilmeldte kræmmere, erhvervsdrivende samt lokale foreninger.

- Specielt vil de lokale foreninger blive hårdt ramt, da de ca. 650 frivillige hjælpere normalt genererer ca. 500.000 kr. til foreningslivet hvert år, skriver foreningen derfor videre i pressemeddelelsen.

Rammer foreninger hårdt Èn af de foreninger, der vil kunne mærke aflysningen, er Slagelse Garden.

Sidste år modtog foreningen den største andel af overskuddet fra Sørby Marked med i alt 43.296 kroner. Penge, som normalt er med til at sikre driften.

Aflysningen af Sørby Marked vil derfor det næste år ramme gardens medlemmer, oplyser formanden. Artiklen fortsætter efter billedet...

- ikke på pengepungen - for de (medlemmer af Slagelse Garden, red.) betaler allerede et højt kontingent. Men for det kontingent alene vil vi ikke længere kunne tilbyde dem de samme ydelser, har Jacob Frederiksen, der er formand for Slagelse Garden, tidligere forklaret til Sjællandske.

- Det er her (fra blandt andet Sørby Marked, red.), vi indhenter de penge, der får hjulene i foreningen til at køre rundt på den lange bane. Så de penge, vi går glip af lige nu og her, kommer vi til at mangle hele året. Og så må vi leve på smalkost, siger formanden og peger på, at besparelserne vil gå ud over kvaliteten af undervisningen og ture ud af huset.

- Det er alt det, der udvikler garden og det, der gør, at vi rykker os. På det sidste har vi ellers set væsentlige forbedringer til DM, hvor vi ligger i toppen af Danmark. Men det er her, jeg kan se, at vi kan spare, lyder det fra Jacob Frederiksen.

Sørby Marked vil vende tilbage næste år, oplyser arrangørerne i pressemeddelelsen. Her vil markedet afholdes den 4. til 6. juni 2021.