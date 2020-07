Vestkysten sled godt på Team Rynkeby Vestsjælland

Se billedserie En haglbyge ramte lige før rytterne stoppede for at spise frokost i Nymindegab, og så gjaldt det om at holde varmen. Privatfoto

Slagelse - 08. juli 2020 kl. 09:32 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en flok meget trætte cykelryttere fra Team Rynkeby Vestsjælland, der gik til køjs mandag aften i Esbjerg.

Det kan holdkaptajn Niels Urban berette, da Sjællandske talte med ham tirsdag ved middagstid, hvor rytterne holdt frokostpause i Nymindegab.

Turen fra Esbjerg til Nymindegab foregik rimeligt smertefrit, bortset fra at man lige cyklede ind i en haglbyge kort før frokostpausen.

- Men det var en hård tur mandag. Først mange kilometer i modvind langs med grænsen, og herefter fik vi så vinden endnu voldsommere ind fra siden. Men alle er med og fortsat ved godt mod, fortæller Niels Urban.

Turen sled dog på både mennesker og materiel.

Det sidste er noget som Mikkel Kjærgaard fra Slagelse ved noget om. Han er nemlig en del af service-teamet, der sørger for at holde rytternes cykler tip top i orden.

Lidt rart i servicevognen.. - Der skal jo skiftes nogle kabler og bremseklodser ind imellem, og så er der en del punkteringer, hvor vi hurtigt sørger for at udskifte hjulet med et nyt, fortæller Mikkel Kjærgaard, der egentlig skulle have været med som rytter, og deltog i efterårets træninger.

Det satte en rygskade opstået på arbejde dog et stopper for, og så blev sadlen skiftet ud med et sæde i servicebilen, hvor mekaniker Jan Danielsen er den faguddannede, som viser flere hjælpere, hvordan de for eksempel skal skifte hjul og kabler.

- Det må da være dejligt at sidde i servicebilen, sådan som vejret har været?

- Ja den følelse må jeg da også indrømme, at jeg har i korte øjeblikke. Men jeg ville nu hellere have kørt med, siger Mikkel Kjærgaard, der glæder sig over sammenholdet og at kunne bidrage til det gode formål alligevel.

Bjergkørsel forude Efter en god overnatning i Esbjerg cyklede rytterne blandt andet igennem Oksbøl-området og kom forbi Blåvand Fyr.

Videre gik turen til Nymindegab og derfor over Hvide Sande længere op ad kysten indtil man drejede ind i landet mod overnatningsstedet i Holstebro.

I dag onsdag står den så på »bjergkørsel« idet rytterne skal hen over den jyske højderyg til Horsens. På den rute er der en del bakker, men de rigtig stejle bakker i Vejle, som har afgjort flere udgaver af Post Danmark Rundt, venter dog først torsdag.