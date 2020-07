Verdens første freestyle motorcross-show efter corona i dansk by

- Jeg har holdt mig i gang under corona-lockdown og brugt tiden på at træne nye tricks, så jeg er varm og klar til at komme i gang. Jeg glæder mig over, at det kan lykkes at optræde med FMX i Cirkusland, og at jeg kan gå forrest for branchen med det første FMX-show i verden, efter coronakrisen startede, siger Alex Porsing.