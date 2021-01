Se billedserie Ann Merethe Henningsen blev testet af medicinstuderende Zaid Ayub, og han var ikke længe om at finde ud af, at hun havde dannet antistoffer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ventede og uventede coronasvar

Mange fik at vide, at de havde haft corona ved antistof-test Kvarterhuset på Motalavej. For nogle var det uventet.

Slagelse - 25. januar 2021 kl. 12:28 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Køen var ikke så lang som for et stykke tid siden, da der var coronatest på stedet, men der var dog alligevel pæn interesse for sagen, da der søndag var testning for antistoffer i Kvarterhuset på Motalavej. Det skete som led i det store store nationale forskningsprojekt »Vi tester Danmark«. Bag forskningsprojektet står en række eksperter og Statens Serum Institut (SSI), der ønsker at afdække, hvordan corona-smitten spreder sig i Danmark.

