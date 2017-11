Venstre villig til at vrage Knuth

- Det er langt fra det udgangspunkt, vi havde i forhold til at skabe ro i kommunen. Det er jeg ked af. Det er ikke seriøst at lave en konstituering bestående af partier, der ikke engang er med i budgetforliget. Jeg kan slet ikke forestille mig, at et parti som Enhedslisten skal være med til at lave integrationspolitik, som vi alle vil være enige i, siger Knud Vincents, der ikke lægger skjul på, at Venstre gerne ser et bredt samarbejde - også hvis kompromisset bliver, at man finder en anden kandidat.