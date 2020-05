Der er enighed om i udvalget, at det nye store bassin skal kunne bruges også til internationale vandpolostævner. Hvilket vil kræve en vanddybde på to meter mod oprindelig planlagt 180 centimeter, ligesom antallet af baner skal op på 10, uanset om man vælger den billigste løsning til godt 87 millioner kroner eller den dyreste til 112 millioner kroner. På billedet den nye svømmehal i Vejle, som har givet inspiration til Slagelse-projektet.

Venstre ønsker dyr svømmehal

Slagelse - 12. maj 2020

Slagelse Kommune: - Vi ønsker ikke at lave en løsning, der kun er 80 procent. Når vi er i gang, skal vi sikre os, at vi får den helt rigtige løsning, og så må vi hellere betale prisen fra start.

Det siger Morten Hass Augustsen (V), medlem af kultur- og fritidsudvalget. På det seneste udvalgsmøde stemte han og partifællen Ebbe Jens Ahlgren som de eneste for, at man skal gå efter den dyreste løsning til 112 millioner kroner, når det gælder etablering af den nye svømmehal med 50 meter bassin ved Slagelse Svømmehal.

- Det er jo lidt ligesom, når man skal skifte vaskemaskine. Den billige holder måske kun et par år, så når man har brændt et par stykker af, finder man ud af, at det bedre kunne have betalt sig at købe den dyre fra start, siger Morten Hass Augustsen.

Den dyre løsning indeholder 10 baner i modsætning til den billige til 77,6 millioner kroner, hvor der kun er otte baner. Og mens den billige løsning er et stålbassin med påsvejst PVC-folie, er den dyre løsning et klinkebassin med vandtæt membran i stil med det nuværende bassin.

Ifølge rapporten fra firmaet Sweco er holdbarheden på et klinkebassin 30-40 år, mens et stålbassin skønnes til at holde 25-30 år.

Der var enighed i udvalget om at anbefale til økonomiudvalg og byråd, at man bruger 17,7 millioner kroner til akutte renoveringsopgaver i Korsør Svømmehal og 39 millioner kroner til akutte renoveringsopgaver i Slagelse Svømmehal.

Der var også enighed om at anbefale brug af 5,3 millioner kroner til wellness-aktiviteter i Korsør Svømmehal med varmtvandsbassin og wellness-område.

Endelig var der enighed om, at man vil bruge ekstra penge på at opfylde kravene til, at der kan spilles internationale vandpolostævner i den nye svømmehal.

Det vil koste 9,5 millioner kroner oveni de 77,6 millioner kroner som alternativ A, (stålbassinet) koster.

Disse 9,5 millioner kroner skal bruges til at udvide stålbassinet til 10 baner og øge vanddybden fra 1,80 meter til to meter.

- Det er nødvendigt, hvis man skal opfylde kravene til internationale vandpolostævner, fortæller Johnny Boye Busch fra kommunens bygherrerådgivning.

I følge Johnny Boye Busch skulle den dyre løsning til 112 millioner kroner tage højde for de særlige krav til internationale vandpolostævner.

Det betyder, at den reelle forskel mellem alternativ A og alternativ B skrumper med de 9,5 millioner kroner til knap 25 millioner kroner.

- Men 25 millioner kroner er også mange penge, siger udvalgsformand Jørgen Andersen (S), der før mødet havde ønsket, at der også blev sat penge af til wellness-faciliteter i Slagelse Svømmehal.

Det blev dog ikke en del af anbefalingen til økonomiudvalget og byrådet.

Her holder man sig indenfor rammen på de 150 millioner kroner, når man ser bort fra Venstres ønske om den dyre løsning vedrørende det store bassin.

De ekstra 9,5 millioner kroner til at sikre internationale vandpolostævne-faciliteter findes nemlig ved at inddrage det meste af den »buffer« på 10 millioner kroner, som forvaltningen havde afsat på grund af usikkerhed om beløbene.

Mens socialdemokraterne Jørgen Andersen, Britta Huntley, Anders Nielsen og Anne Bjergvang altså gik ind for den billige løsning tilsat internationale mål til vandpolostævner, og Venstre foretrak den dyrere løsning, så undlod den radikale Troels Brandt helt at stemme.

Han vil ifølge referatet afvente behandlingen i byrådet.

Forud for mødet havde Troels Brandt givet udtryk for, at han lagde vægt på bæredygtighed og energibesparelse i forbindelse med projektet.

Det er der taget hensyn til i beslutningen, hvor det fremgår, at miljømærket Den Grønne Nøgle skal være retningsgivende for den kommende drift og de valgte konstruktioner.

Det hedder endelig i beslutningen, at der til brug for behandlingen i økonomiudvalget skal udarbejdes et notat fra rådgiveren i sagen (Johnny Boye Busch red.) om baggrunden for det anbefalede »Rammebeløb grundet usikkerhed« på 10 millioner kroner. Samt et notat, der beskriver forslaget om udvidelse af bassin, model A til vandpolomål, med en budgetudvidelse på 9,5 millioner kroner.