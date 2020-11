Venstre har de første kandidater på plads

De første kandidater for Venstre er klar. De blev opstillet ved et virtuelt møde forleden.

Slagelse - 07. november 2020 kl. 15:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Med et år til kommunalvalget er Venstre nu klar med de første 11 kandidater.

Den ene er gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents. De øvrige er tidligere borgmester og nuværende byråds- og folketingsmedlem Stèn Knuth, Anders Koefoed og Pernille Ivalo Frandsen, der begge er en del af byrådet i dag, Nicki Ottevig, Michael Juul, Ida Lynge, Stig Henning Overkær, Karin Øgaard Petersen, Michael Gram, der tidligere har haft taburet i byrådssalen, og Troels Stilling Stensballe.

Opstillingen foregik grundet coronasituationen, der har stukket en kæp i hjulet i forhold til fysiske møder, ved et virtuelt af slagsen.

- Der har været stor interesse for at stille op for Venstre. Vi oplever en enorm interesse og et kæmpestort engagement. Der er utroligt mange, der ønsker at stille op og gøre en forskel for vores kommune, siger Knud Vincents, som glæder sig over opbakningen til at ville en ny retning.

- Det er tydeligt at mærke, at der sidder en hel masse og ønsker en ny retning for kommunen. Og som ønsker, at Venstre skal sætte kursen, siger han.

Broget kandidathold Som skrevet udgør de nævnte personer kun et udpluk af den samlede liste af navne, der ventes at fremgå af stemmesedlen om et år.

Der ventes at blive opstillet noget nær 30. I hvert fald. Det næste opstillingsmøde vil blive holdt 25. november.

- Sidste gang opstillede vi 30, og vi skal ikke under det antal, siger borgmesterkandidaten, der er glad for såvel det brede aldersspænd som den øvrige variation i feltet.

- Det skaber dynamik, mener han.

Han henviser blandt andet til, at den yngste er 30 år i form af Ida Lynge, født og opvokset i Korsør og i dag jurist ved Søfartsstyrelsen. Den ældste på denne liste er 67 år og hedder Troels Stilling Balle, uddannet jordbrugsteknolog og med job som driftschef hos TystofteFonden.

At listen repræsenterer by og land, de forskellige købsstæder og en lang række professioner, er vigtigt, mener Knud Vincents, der igen glæder sig over interessen og ildhuen for Venstre.