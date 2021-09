Mandag besøgte en gruppe politikere fra byråd og folketinget VeteranHaven for at hente inspiration. Fra venstre: Knud Vincent (V), René Pamperin fra VeteranHaven, Jane Heitmann (V), Lars Christian Lilleholt (V) og Stén Knuth (V). Foto: Anna Gudmann Hansen

Venstre besøgte VeteranHaven

Venstre vil sætte 20 millioner kroner af til at hjælpe veteraner i Danmark. Onsdag besøgte en gruppe byråds- og folketingsmedlemmer fra Venstre VeteranHaven i Slagelse for at finde inspiration til indsatsen.

Slagelse - 07. september 2021 kl. 11:06 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Mandag besøgte en gruppe af Venstrepolitikere VeteranHaven i Slagelse. Besøget bestod af både folketings- og byrådsmedlemmer: social- og psykiatriordfører Jane Heitmann (V), forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V), byrådsmedlem og borgmesterkandidat Knud Vincent (V), og byråds- og folketingsmedlem Stén Knuth (V). Sidstnævnte er desuden bestyrelsesformand for VeteranHaven, og det var på hans initiativ, besøget fandt sted.

Politikerne blev vist rundt af René Pamperin, der er veteran og stifter af VeteranHaven. Her blev der blandt andet spurgt ind til hverdagen på stedet, hvordan budskabet om VeteranHaven kommer ud til målgruppen og veteranernes reaktion på situationen i Afghanistan.

20 mio. til veteraner Søndag udmeldte Venstre et ønske om at oprette en pulje på 20 millioner kroner øremærket til at hjælpe veteraner i Danmark. Den udmelding kommer på baggrund af situationen i Afghanistan, hvor de vestlige styrker, heriblandt de danske, er trukket ud af landet efter en tilstedeværelse i 20 år.

- I øjeblikket er der mange, der tænker tilbage, om indsatsen var det værd. For mig er der ingen tvivl om, at det var indsatsen værd. Vores indsats har betydet meget for befolkningen i den periode, siger Lars Christian Lilleholt til Sjællandske.

Puljen til veteraner er tiltænkt initiativet Veterancentret, der hører under Forsvarsministeriet, men ifølge forsvarsordføreren, ville puljen kunne videreformidles ud til initiativer som VeteranHaven.

- Det er helt klart initiativer som det her, vi synes, der skal mere til af, siger han.

- I forhold ti de hårdest ramte, der har en udfordring med at få en hverdag til at fungere, de har brug for initiativer som det her.

»Det virker« Social- og psykiatriordfører, Jane Heitmann, mener også, VeteranHaven er et godt initiativ.

- Jeg synes, den største styrke ved VeteranHaven her, det er den ro, der er. Nu har vi været rundt og se stedet, og her er mange hjørner. Tingene er i høj grad defineret af veteranens behov og ikke andres behov, og det tænker jeg, er en kæmpe styrke, siger hun.

Efter rundvisning satte politikeren sig i haven med to veteraner, Kim Pedersen og Flemming Nyhus, og her var der mulighed for at stille veteranerne spørgsmål. Her havde Kim Pedersen et klart svar på spørgsmålet om, hvad der i hans optik er vigtigst at formidle videre om VeteranHaven:

- Det virker, siger han.

- Det er rummeligheden og åbenhed, men også, fordi vi hjælper hinanden. Og så er det omgivelserne: planter, blomster, bier, insekter, padderne ude i søen. Det er godt for folk at være i sådan et miljø.