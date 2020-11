Ferie og chokolade til ansatte? Enhedslisten ønsker redegørelse.

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Det er en hån, når ledere får ekstra ferie, mens medarbejdere får chokolade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Det er en hån, når ledere får ekstra ferie, mens medarbejdere får chokolade

Er det skik og brug at belønne nogle ansatte med ferie, mens andre får to æsker chokolade? Enhedslistens Thomas Clausen, byrådsmedlem i Slagelse, mener ikke, det er rimeligt, og ønsker en redegørelse.

Slagelse - 19. november 2020 kl. 07:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

1550 medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i Slagelse Kommune har fået et påskeæg i form af fire stykker Summerbird-chokolade til en værdi af 100 kroner pr. næse. Det som en påskønnelse af deres ekstraordinære indsats, mens coronapandemien har sat dagsordenen.

Imens har 46 ledere fået mulighed for tjenestefrihed i, hvad der svarer til en uge, eftersom ingen af dem er ansat med »øvre arbejdstid«. Det vil sige, at de mange overarbejdstimer, de har lagt, ikke ses på lønsedlen, som det ville gøre hos de mange medarbejdere på gulvet, som betales for overarbejde - hvis de altså overhovedet ønsker at arbejde mere.

Det er helt i orden, mener nogle, herunder ældrechef Charlotte Kaaber selv, men også viceborgmester Villum Christensen (LA), som i onsdagens Sjællandske roser centerchefen for overhovedet at tænke i, hvordan man kan takke medarbejdere i en svær tid.

Andre, herunder Venstre, kalder det »en hån«, mens Enhedslistens Thomas Clausen nu ønsker en redegørelse. - Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt at cheferne fortjener det eller ej. Det er bare et virkelig dårligt signal at sende over for plejepersonalet, og jeg forstår udmærket frustrationen, som flere har givet udtryk for, lød det forleden i et læserbrev fra byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen (V).

Kan de virkelig undværes? Ifølge Thomas Clausen er der flere forkerte signaler i sagen, og han slår ikke mindst fast, at der til enhver tid må ske en rimelig og retfærdig påskønnelse.

- Det må være kommunens personalepolitik, og nej, jeg skal ikke blande mig i hendes dispositioner, men jeg vil gerne se, hvorvidt det er skik og brug, siger Thomas Clausen, som har punktet på ved byrådsmødet mandag.

Redegørelsen ønskes forelagt for byrådet senere.

- Egentlig er det jo dobbelt uretfærdigt. Særligt over for det menige folk, men da også over for lederne. Hvis de kan være fraværende i en uge, uden det betyder noget, så må andre blive overbelastede og lave noget mere. Eller også er der bare ikke brug for så mange ledere, spørger han retorisk.

Undrer sig over grund Han er i øvrigt også studset over medarbejderes udmelding om, at de ikke ser ledere på arbejde i døgndrift, som ellers er årsagen til, at der skal gives mulighed for en uges ferie.

Til Sjællandske siger flere »på gulvet«, at de nærmest ikke ser deres daglige leder.

- Det er ikke kun mig. Der er også mange af mine kolleger, der oplever, at når du ringer til en leder, så får du ikke fat på vedkommende.

De står ikke til rådighed, og vi står tit i situationer, hvor vi har brug for dem, men ikke kan få fat i dem, siger social- og sundhedsassistent Mascha Hvidtfeldt, der arbejder som hjemmehjælper i Korsør.

Flere af hendes kolleger stemmer i.

- De er ikke på 24 timer i døgnet. Vi kan tit møde ind om eftermiddagen uden at møde en leder, fortæller en kollega, der også undrer sig over, at medarbejdere ikke fortjener mere eller i hvert fald det samme, som lederne får.

- Der gik syv uger, før vi overhovedet fik værnemidler. Vi stod med borgere, inden de kom på sygehuset, og takken er to æsker chokolade, siger hun og slår fast, at hun godt ved, at lederne også er pressede.

- Jeg ved godt, at de også har travlt, men chefen skal ikke sige, at de er på 24 timer, for det er ikke sandt, lyder det.

relaterede artikler

Belønner ledere med en ekstra uges ferie - ansatte på gulvet får en æske chokolade 16. november 2020 kl. 05:43