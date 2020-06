Det var her i kiosken i Rosengade i Slagelse, at en af de dømte var ansat.

Vennepar dømt for fusk med tipskuponer

De skylder ejeren af en kiosk i Slagelse 41.000 kroner, efter førstnævnte har ladet vennen spille Oddset uden at kræve betaling for tipskuponerne.

Ugerningen fandt sted den 31. marts 2018, men har først været for Retten i Næstved i juni i år. Det skyldes, at retsmødet, der blev berammet til september i fjor, blev udsat, fordi de tiltalte alligevel ikke kunne erkende. Det havde de ellers på forhånd gjort hos politiet.

De to blev idømt hver 40 dages betinget fængsel, ligesom de i fællesskab skal betale sagens omkostninger plus 40.000 kroner tilbage til kioskindehaveren, der »led et formuetab« i forbindelse med det, politiet kalder for mandatsvig samt medvirken.