Se billedserie En i dag 47-årig mand er for få måneder siden udpeget af en veninde til Emilie Meng som den mand, der dræbte hende tilbage i 2016. Den i dag 23-årige kvinde har her i 2021 anmeldt ham for stalking og voldtægt gennem flere år. Først da han indrømmede, gik det op for hende, at han kunne have udsat Emilie Meng for det samme. Her blomster og hilsner til Emilie Meng ved Korsør Station, hvor hun forsvandt den 10. juli 2016. Foto: Anders Ole Olsen

Veninde: Jeg ved, hvem der slog Emilie Meng ihjel

Veninde til Emilie Meng har for få måneder siden udpeget mulig drabsmand for politiet. Den 47-årige mand har været i et lærer-elev-forhold både med den i dag 23-årige kvinde og Emilie Meng. Den 23-årige kvinde afslørede for nylig hans mangeårige manipulationer af hende. Hun har efterfølgende meldt ham for voldtægt. Politiet bekræfter straffesag mod den 47-årige, som Sjællandske har talt med.

Slagelse - 29. september 2021 kl. 05:25 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg er 110 procent sikker på, at han har gjort det. Nok ikke med vilje, men ved et uheld. Når han har gjort det, han har mod mig, så kan han også have gjort det samme mod Emilie. Det giver så meget mening, at det er ham.

De opsigtsvækkende ord kommer fra en i dag 23-årig kvinde. Emilie Meng ville også have været 23 år i dag, hvis hun havde levet.

Søndag den 10. juli 2016 forsvinder hun som 17-årig, da hun vil gå hjem fra Korsør Station tidligt om morgenen efter en bytur i Slagelse. Hendes lig bliver fundet den 24. december 2016 cirka 60 kilometer fra Korsør i en sø ved Regnemark nær Borup mellem Ringsted og Køge tæt ved Vestmotorvejen.

Sjællandske mødes med den 23-årige og hendes forældre. Alle tre er tydeligvis frustrerede over, at den 47-årige mand, udpeget i maj i år for politiet som Emilie Mengs drabsmand, stadig er på fri fod.

Som faren til den 23-årige udtrykker det:

- Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er ham, men for pokker hvor er der bare mange uheldige omstændigheder, der peger på ham, efter min datter afslørede ham.

Stalking og voldtægt Den mistænkte 47-årige har siden 2015 været meget aktiv i en forening, hvor især mange unge piger kom. Herunder den 23-årige og Emilie Meng. Sjællandske har af hensyn til efterforskningen valgt ikke at identificere den pågældende forening, som den 47-årige omgående blev ekskluderet fra, da han i maj i år indrømmede, hvad han havde gjort mod den 23-årige i alle årene.

Den 23-årige kvinde havde afsløret, hvordan den 47-årige mand via falske profiler, oprettet af ham, var lykkedes med at tiltvinge sig sex med hende flere gange. Blandt andet med trusler om, at den karriere, hun i alle ungdomsårene ønskede sig så brændende, ikke ville blive til noget, hvis hun ikke sagde ja til sex med ham.

Besat af dig - Jeg er besat af dig!

Det var forklaringen tilføjet »undskyld«, da den 23-årige sammen med en veninde for få måneder siden troppede op på den 47-åriges bopæl med beviserne for hans stalking via de falske profiler.

Efterfølgende tog hun til politiet og anmeldte ham både for stalking og flere voldtægter.

Politiet reagerede med at rykke ud til hans bopæl, der blev ransaget, ligesom han i håndjern blev taget med til afhøring i midten af maj i år.

Nøgenbilleder Efterfølgende fandt politiet omkring 70.000 beskeder sendt til den 23-årige. Herunder også billeder af nøgne kvinder, som han havde forsynet med den 23-åriges eller andre af pigerne fra foreningens ansigter. Hertil bestod hans stalking af, at han konstant kontrollerede og ville vide, hvad den 23-årige foretog sig. Hun havde på et tidspunkt et fritidsjob, hvilket fik ham til at søge og få job det samme sted.

- Hvorfor sagde I ikke fra med nøgenbillederne?

- Jamen, vi havde rigtig stor tillid til ham, og han sagde, at det bare var for sjov. Hertil var vi flove, ligesom han var ekstremt dygtig til at spille os ud mod hinanden, siger den 23-årige.

Hun tilføjer, at den 47-årige i det meste af tiden og gennem alle årene fremstår som smilende og enormt hjælpsom. Han tog ofte nogle af pigerne med på ture. Men i dag undrer den 23-årige sig over den 47-åriges reaktioner, da Emilie Meng forsvandt.

- Han var jo altid hjælpsom. Vi var ude at lede efter Emilie. Han sagde, at han også ville lede, men han gjorde det aldrig. Da vi mindedes Emilie med levende lys stillet i en hjerteform på gulvet, stod han bare for sig selv og stirrede ned i telefonen. Han sendte os hele tiden beskeder, når der var nyt i medierne om Emilie. Enormt mange beskeder, siger den 23-årige.

Anklager bekræfter Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anne Marie Fink bekræfter over for Sjællandske, at hun har en straffesag med den 47-årige liggende for at vurdere de beviser, som politiet har fundet.

- Jeg kigger på den i næste måned (oktober, red.), hvor jeg skriver et anklageskrift, hvis jeg vurderer, at han på grund af beviserne kan dømmes i retten, siger Anne Marie Fink.

Hun ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse, om sagen mod den 47-årige handler om voldtægt og stalking.

Dygtig manipulator Sjællandske har kontaktet den person, der var formand for foreningen, da den 47-årige blev ekskluderet.

Vedkommende har forladt foreningen og ønsker under ingen omstændigheder at blive sat i forbindelse med den 47-årige. Heller ikke detaljer om årsagen til eksklusionen ønsker vedkommende at oplyse med henvisning til, at den 47-årige vist allerede er straffet nok. Hertil en advarsel til Sjællandske om, at den 47-årige er ekstremt manipulerende.

Byrådsmedlem bekræfter Et nuværende byrådsmedlem er for nylig indtrådt i foreningen for at hjælpe den. Herunder med oprydning i økonomien, efter den 47-årige i en årrække også fungerede som kasserer.

- Jeg har aldrig før i mit liv mødt en manipulator som ham. Det er helt vanvittigt, siger byrådsmedlemmet.

Nævner Emilie Meng Sjællandske kontakter den 47-årige for at spørge om årsagen til, at han ikke længere er en del af foreningen, hvor hans virke har fyldt rigtigt meget i mange år.

- Jeg har trukket mig af personlige årsager, siger han.

- En tidligere formand siger, at du er ekskluderet, fordi du har gjort et eller andet. Hvad har du gjort?

- Det vil jeg ikke komme ind på udover, at det er noget dumt med xx (navnet på den 23-årige, red.)

Den 47-årige nævner herefter uopfordret, at det er yderst ubehageligt for ham at blive sat i forbindelse med Emilie Meng-sagen. Han bekræfter, at politiet her i 2021 har afhørt ham om Emilie Meng-sagen.

- Jeg blev antastet af en mand, der spurgte mig til Emilie Meng, da jeg var på vej ned i fitness, siger den 47-årige.

- Hvor var du den 10. juli 2016?

- Ja, der var jeg på Vig Festival. Nogle få dage efter tog jeg til London med xx (navnet på den 23-årige, red.) og hendes mor, så jeg kom aldrig med ud og lede efter Emilie.

- Kender du det sted, hvor liget af Emilie Meng blev fundet?

- Nej, overhovedet ikke. Det kender jeg slet ikke, siger den 47-årige. Han svarer ja til, at han har været kæreste med den i dag 23-årige, hvilket hun på det kraftigste afviser. Ifølge hende kender den 47-årige stedet, hvor Emilie Meng blev fundet, fordi han havde et lager ikke langt derfra til udstyr, som han bruger i sin beskæftigelse.

Den 23-årige kvinde har selv flere gange været det pågældende sted med den 47-årige for at hente eller sætte udstyr.

Oplysninger fra telefon Hun har overbragt politiet alle oplysninger fra sin telefon. Herunder besked fra den 47-årige den 10. juli 2016 klokken cirka 01.20 om, at han var på vej fra Vig Festival til Korsør.

Den 23-årige kvinde giver samtidig Sjællandske en stribe eksempler på den 47-åriges store temperament, hvor han ofte uden varsel kunne tænde af over for de unge mennesker i foreningen.

Emilie blev tilbage - Emilie var under hans vinger. Hun blev ofte tilbage alene med ham for at hjælpe med oprydning og stole, siger den 23-årige. Hun mener efter stalking-afsløringen af ham i maj 2021, at han på samme måde som med hende kan have manipuleret med Emilie Meng ved brug af falske profiler.

Flere afhøres Politidirektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest, ønsker ikke at kommentere på den 47-åriges tilknytning til Emilie Meng-sagen.

- Generelt kan jeg sige, at vi efterforsker Emilie Meng sagen på fuld kraft. Vi får stadig henvendelser, og vi gennemfører løbende afhøringer. Vi fortsætter efterforskningen, til gerningsmanden er fundet, siger Lars Harvest.

Sjællandske har bevidst i denne artikel udeladt blandt andet stedbetegnelser og andre oplysninger af hensyn både til efterforskningen og de involverede.